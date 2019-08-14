高雄公車業者辦試乘初體驗 協訓視障者搭車

2019-08-14 16:46 中央社 高雄14日電



「慢慢來，沒關係」，多名視障者今天在定向行動老師陪同下，進行公車試乘初體驗。提供試乘的公車司機等人在現場除耐心協助、訓練視障者上下車，更鼓勵視障者搭公車走向戶外。

財團法人台灣省私立台灣盲人重建院與台灣愛巴士交通聯盟合作，中午在高雄市金獅湖公車總站，舉辦視障者公車試乘初體驗。現場提供低底盤等三種不同結構公車及模擬完整搭公車情境，讓視障者認識公車，並減少對搭乘公車的不安。

一名視神經萎縮的何姓女視障者，在母親陪同下參加公車試乘初體驗。何女說，在病發前都騎乘機車，目前都不敢出門，更不敢搭乘公車，擔心攔錯公車或上下車緩慢而造成不便。

也有視障者認為，目前公車雖有相當多的友善環境，例如在上下車處的刷卡機上方會張貼點字貼紙，但有些視障者未學過點字，建議還是以有聲式為主較便利。

台灣愛巴士交通聯盟駕駛教練李秉洲向中央社記者表示，公車司機都是訓練有素的，司機也樂於提供乘客協助，當發現有持「白手杖」的視障者時，會主動詢問是否要搭乘及欲前往的路線及下車站牌名稱；如果獲得同意，也會協助牽著視障者的手臂，安全引導上下車。

李秉洲等人歡迎視障者搭乘公車，也建議視障者可先撥客服專線0800889116，請客服人員協助轉告欲搭乘公車路線的司機，在指定地點，司機會主動靠站給予協助。