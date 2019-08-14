高雄市立聯合醫院40周年院慶 51病房更新啟用

2019-08-14 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市立聯合醫院今天舉行「40聯醫‧永續創新」院慶大會及51病房啟用儀式，由蓮馨關懷協會熱力四射舞蹈及南台灣交響樂團讚聯醫組曲揭開序幕。院防為歡慶40周年及51病房整修完成，特別拍攝紀念影片，由院長張宏泰與醫療及行政等單位，在醫院大廳、51病房、手術室、會議室等場景進行快閃舞蹈，展現聯醫人的熱情與活力，並扭轉市立醫院原本老舊空間印象。

張宏泰及與會貴賓一起切象徵40歲的生日蛋糕，慶賀醫院迎向嶄新年度，當日並頒發獎牌表揚仁愛基金捐款人，感謝長年贊助支持聯合醫院的個人與企業，及頒發資深員工、資深志工共6人。張宏泰表示，長久以來聯合醫院一直致力於服務大高雄地區，讓民眾獲得最完善的醫療照顧，肩負公共衛生保健與社會服務責任，以「健康促進、全人服務」為組織宗旨，積極努營造「服務品質最好的健康促進醫院」。

高雄市立聯合醫院於民國68年8月成立，由原傳染病院舊址改建為「市立兒童醫院」，座落於鼓山二路壽山下。69年改制為婦幼醫院。後來因應高雄市的醫療需要，遷建到鼓山中華一路內惟埤，並核准擴建為500床規模的綜合醫院，於77年完成更名為「高雄市立婦幼綜合醫院」。民國91年通過醫院評鑑升級為區域教學醫院，至97年更名成為「高雄市立聯合醫院」。

聯合醫院已通過包含區域級教學醫院評鑑、緊急醫療能力分級評定中度級急救責任醫院、健康醫院認證、母嬰親善醫院認證、婦女友善醫療環境認證、ISO9001：2015、ISO27001、TAF品質認證等，提供優質的醫療服務。