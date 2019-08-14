親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國民黨開除陳宏昌 中常會通過汙衊韓國瑜一律開除黨籍

高雄市立聯合醫院40周年院慶 51病房更新啟用

2019-08-14 16:30聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市立聯合醫院今天舉行「40聯醫‧永續創新」院慶大會及51病房啟用儀式，由蓮馨關懷協會熱力四射舞蹈及南台灣交響樂團讚聯醫組曲揭開序幕。院防為歡慶40周年及51病房整修完成，特別拍攝紀念影片，由院長張宏泰與醫療及行政等單位，在醫院大廳、51病房、手術室、會議室等場景進行快閃舞蹈，展現聯醫人的熱情與活力，並扭轉市立醫院原本老舊空間印象。

張宏泰及與會貴賓一起切象徵40歲的生日蛋糕，慶賀醫院迎向嶄新年度，當日並頒發獎牌表揚仁愛基金捐款人，感謝長年贊助支持聯合醫院的個人與企業，及頒發資深員工、資深志工共6人。張宏泰表示，長久以來聯合醫院一直致力於服務大高雄地區，讓民眾獲得最完善的醫療照顧，肩負公共衛生保健與社會服務責任，以「健康促進、全人服務」為組織宗旨，積極努營造「服務品質最好的健康促進醫院」。

高雄市立聯合醫院於民國68年8月成立，由原傳染病院舊址改建為「市立兒童醫院」，座落於鼓山二路壽山下。69年改制為婦幼醫院。後來因應高雄市的醫療需要，遷建到鼓山中華一路內惟埤，並核准擴建為500床規模的綜合醫院，於77年完成更名為「高雄市立婦幼綜合醫院」。民國91年通過醫院評鑑升級為區域教學醫院，至97年更名成為「高雄市立聯合醫院」。

聯合醫院已通過包含區域級教學醫院評鑑、緊急醫療能力分級評定中度級急救責任醫院、健康醫院認證、母嬰親善醫院認證、婦女友善醫療環境認證、ISO9001：2015、ISO27001、TAF品質認證等，提供優質的醫療服務。

張宏泰去年接任院長，積極更新醫療設施、推動空間再造，並陸續進行病房整建工程，目前已完成51病房更新，同時也引進醫學中心教授級及資深主治醫師開診，並規劃增設中醫科、醫學美容專科、減重及睡眠門診等多元化醫療服務。另外為了增加醫院人文及藝術氛圍，撫慰病人與家屬心靈，特別邀請在地藝術家於醫院大廳常設作品展，今年5月起將門診手冊改版為夯樂活雙月刊，以當令時節的醫藥保健資訊為主軸，並結合周圍藝文、運動、美食等生活化訊息，常設性提供實用醫療新知與作品，打造聯醫生活圈。

高雄市立聯合醫院舉行「40聯醫‧永續創新」院慶大會及51病房啟用儀式。圖／高雄市...
高雄市立聯合醫院舉行「40聯醫‧永續創新」院慶大會及51病房啟用儀式。圖／高雄市立聯合醫院提供
分享
高雄市立聯合醫院舉行「40聯醫‧永續創新」院慶大會及51病房啟用儀式。圖／高雄市...
高雄市立聯合醫院舉行「40聯醫‧永續創新」院慶大會及51病房啟用儀式。圖／高雄市立聯合醫院提供
分享

高雄市交響樂團快閃

相關新聞

下雨這樣穿就不會濕？澎湖路邊出現比基尼辣妹

2019-08-14 17:01

拚了5年刷進國際賽 油漆國手赴俄爭金牌

2019-08-14 17:02

影／當年原住民族正名運動 族人唱歌：請總統出來喝酒

2019-08-14 15:48

護樹團體籲高雄處罰不當修剪 高市府：自治條例研擬中

2019-08-14 15:28

金門噴藥測試 秋行軍蟲死亡率逾7成

2019-08-13 23:59

不用怕被店員看 高市無人商店夯

2019-08-13 23:55

君鴻酒店履勘 兩派員工隔街對峙

2019-08-13 23:53

無7天鑑賞期 購買前注意商品標示

2019-08-13 23:50

好客屏東 邀您周末逛市集

2019-08-13 23:43

高雄搭公車 手機嗶一下嘛ㄟ通

2019-08-13 23:35

金門「蟲蟲危機」 台灣4大學團隊積極投入防治

2019-08-13 20:16

違法夜市無視取締不怕開罰 居民要求高市府強硬處理

2019-08-13 19:28

影／豪雨沖刷垃圾飄向小琉球 居然還有這害羞玩意

2019-08-13 19:03

麻油綠豆糕也能吸引年輕人 33家客家產業成果展

2019-08-13 16:31

建好14年未使用 台東縣長饒慶鈴首度表態將啟動焚化爐

2019-08-13 15:03

初次品嚐就愛上 公所秘書退休後改種「甜龍筍」

2019-08-13 14:58

醫療輔具不再用了就丟 澎湖推廣輔具出借

2019-08-13 12:29

向國際學生行銷高雄 2019高雄國際夏令營開幕

2019-08-13 11:46

屏東超低價牛排館比夜市還便宜？在地人認證：從小吃到大

2019-08-06 12:00

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

曾文水庫狂進水 3天洩1.5座南化水庫蓄水

2019-08-13 20:12

宜蘭橋究竟有多美 最後身影讓人驚豔「值得感恩」

2019-08-14 07:21

影／日本團隊將在青埔打造全台最大水族館 明年7月開幕

2019-08-13 19:55

劉奕霆、柯昱安辭發言職 北市發言人由周台竹擔任

2019-08-14 12:46

影／豪雨沖刷垃圾飄向小琉球 居然還有這害羞玩意

2019-08-13 19:03

「5151」、「4444」身分證字號諧音不吉利？一生可換1次

2019-08-14 07:24

違法夜市無視取締不怕開罰 居民要求高市府強硬處理

2019-08-13 19:28

影／重現「小香港」風華 出磺坑推歷史現場活化

2019-08-13 20:25

殯葬自治條例提案修正設啟用距離規範 苗議會表決退回

2019-08-14 13:47

每年吸引20萬人潮！ 全台獨嘉「 大士爺文化祭開跑」

2019-08-14 12:08

垃圾掩埋場打包垃圾惹民怨 桃市環保局暫喊卡

2019-08-13 22:35

影／台灣化石採集界民間奇人 珍稀化石不賣願「割愛」

2019-08-13 18:44

埔里中元普渡免燒金紙 送到這裡健康又省事

2019-08-13 17:50

北投「阿信的告白巷」 里長募款畫導覽彩繪

2019-08-13 22:51

台大下坪熱帶植物園 竹山人的後花園

2019-08-14 07:20

影／台灣首場爺孫合舞的青春熱舞 17日將在北港鎮登場

2019-08-13 18:25

基隆美展得獎名單出爐 拼貼獲西方媒材首獎近年僅見

2019-08-14 10:48

彩繪稻田插秧黃偉哲帶領拜田頭 農業局：10月來六甲

2019-08-14 12:09

繞半小時找嘸車位 台中人叫苦

2019-08-13 23:53

影／台電又出包漏油汙染 漁民不滿抗爭擴大

2019-08-14 12:36

台中資深議員涂明榮今辭世 擔心藍營不團結、弱勢無助

2019-08-14 14:21

金門「蟲蟲危機」 台灣4大學團隊積極投入防治

2019-08-13 20:16

蟬聯10年環境清潔冠軍 池上明年想退賽縣環保局不准

2019-08-13 20:13

新北投直達車測試 傳噪音超標

2019-08-13 22:31

不要小看台中！ 歷史留名雕塑家接地氣藝術家均台中人

2019-08-14 00:16

平鎮鐵騎歷史走讀 沿老街溪賞田園水岸

2019-08-13 23:52

影／再見了！宜蘭橋正式封閉 居民見證「歷史性一刻」

2019-08-13 22:09

剩下3年半任期 侯友宜：打造10家智能衛生所

2019-08-14 12:24

汐止自行車道接基隆又延宕 新北市議員很不滿

2019-08-13 20:16

彰化卦山親子嘉年華 首度增設30米滑水道

2019-08-13 23:43

北市自強隧道 下月起區間測速、抓跨越雙白線

2019-08-13 23:56

下雨這樣穿就不會濕？澎湖路邊出現比基尼辣妹

2019-08-14 17:01

林智堅拜訪劉增應 10顆星縣市長交流施政經驗

2019-08-14 16:50

高雄搭公車 手機嗶一下嘛ㄟ通

2019-08-13 23:35

傳因官司將辭職由妻補選 苗縣長徐耀昌：無聊假議題

2019-08-14 14:34

10月新北抓寶可夢？ 市府：積極爭取中

2019-08-14 00:20

出磺坑活化歷史建築 爭取地軌纜車復出

2019-08-13 23:58

影／時雨時晴土雞也感冒了 彰化縣出現第12場禽流感疫情

2019-08-13 18:23

不用怕被店員看 高市無人商店夯

2019-08-13 23:55

歡唱1萬6900首 頭份社區、老人文康中心有授權

2019-08-14 15:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top