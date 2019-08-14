下雨這樣穿就不會濕？澎湖路邊出現比基尼辣妹

2019-08-14 17:01 聯合新聞網 綜合報導



昨(13) 日澎湖馬公市區突來大雨，一對騎機車的男女避雨不及，竟直接在馬路上換裝。圖擷自／臉書 分享 facebook 酷熱暑假，許多人會到海邊戲水消暑，沙灘的比基尼辣妹並不少見，但若是馬路邊出現一名比基尼女郎，想必就十分引人注目了。昨(13) 日澎湖馬公市區突來大雨，一對騎機車的男女避雨不及，竟直接在馬路上換裝，男子裸露上半身，女子則是脫剩比基尼，露出修長雙腿、小蠻腰與蜜桃臀。

澎湖昨日受西南氣流影響，上午突下豪大雨，部分遊客避雨不及，一位陳姓民眾在開車行經馬公市陽明路，在國泰人壽大樓前等待紅綠燈時，前方的機車男女為防衣服淋濕，竟直接脫去外衣，男方只著類似泳褲的黑色緊身短褲，而女方則是大方露出綁帶式比基尼。這二名男女迅速應對豪雨的方式，吸引目擊民眾打趣的說「原來下雨天這樣穿，衣服就不會淋濕了」。

據網友討論，澎湖群島雖四面環海，每年夏季都有不少遊客前往戲水，但不若墾丁與宜蘭等地的觀光區域較為集中，因此比基尼辣妹鮮少會出現在大馬路上。再加上澎湖民風較為純樸，包含陳姓民眾在內，許多人都被這「雨中美景」嚇呆，陳姓民眾表示「除了在沙灘上看得到這種泳裝，很少在馬路上看到，雖然養眼但真不懂年輕人的邏輯」。

此外，另有人質疑，該名女子的行為是否構成妨害風化，但比基尼屬於正常衣服種類，且女子並無露出三點，也未與男子進行不雅觀的行為，因此不構成違法要素。