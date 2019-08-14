護樹團體籲高雄處罰不當修剪 高市府：自治條例研擬中

2019-08-14 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄愛樹人協會今指控，中正高工從2011年就開始零星的把樹斷頭，斷頭修剪害死至少4棵老樹，今校方執行兩株死亡的樹木移除工程，就是樹木斷頭修剪導致。高雄愛樹人團長莊傑任籲修訂自治條例，重罰全市樹木的不當修剪、破壞。

莊傑任說，不當修剪致病、致死的過程因為要2到5年的時間，民眾不易發現，若要追究責任，承辦及修剪人員多已驗收取款完畢，完全可迴避其毀損責任；所以如果沒有在施工作業規範和立法上對不當修剪給予重罰、禁止，這事情永遠無法解決。

莊傑任呼籲市府完全仿效台北市樹木修剪規範，實質禁止斷頭、獅尾等不當修剪，修訂自治條例，重罰全市樹木的不當修剪、破壞。

愛樹團體指出，高雄市樹木栽剪作業規範和法規至今都還是允許斷頭修剪，如今樹一再因體弱、生病、死亡，希望市府修法，針對不當修剪給予重罰。斷頭修剪又名截幹修剪法（TOP），截斷傷口易遭害蟲侵擾滋生病原菌，以榕樹為例，易感染褐根菌死亡。

校方指出，路旁公園樹蔭茂盛，修剪樹葉後變得明亮，可能步道地基壓縮到樹根擴展，會與廠商溝通，採專業修剪，避免樹枝死亡。