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恆春豎孤棚中元節登場 騎馬巡禮古城暖身

2019-08-14 11:57中央社 屏東縣14日電

屏東恆春鎮中元節「國際豎孤棚觀光文化活動」，明天農曆七月半晚間將在東門舉辦，今年報名爆棚多達37隊，為擴大宣傳，鎮公所今天特別舉辦穿古裝免費騎馬巡禮古城活動。

已有百年歷史的恆春中元節豎孤棚活動，今年首次舉辦免費騎馬巡禮古城活動，鎮公所提供大型馬匹及迷你馬，讓民眾從北門城段走向西門中正路口附近，沿途參觀恆春古城的百年風華，大人小孩都能體驗，上午包括立法委員莊瑞雄屏東縣政府秘書張清彬、多名鎮代表，都到場穿古裝騎馬體驗。

鎮長盧玉棟表示，恆春古城建於1875年，比台北古城早了3年，古城是恆春的亮點，恆春又是全台唯一完整保存4座城門的古城，豎孤棚也是全台中元唯一，今年加入穿古裝、騎馬巡禮古城的免費體驗活動，傍晚還有熱鬧踩街遊行，為豎孤棚大賽暖身。

恆春豎孤棚競賽月初傳出報名隊伍少，且宜蘭頭城隊因去年競賽時感覺不受尊重而尚未報名，鎮長盧玉棟在4日豎燈篙時，打包票32支競賽隊伍一定會報名額滿，而且會跟宜蘭頭城鎮長溝通。

果然，報名隊伍多達37隊，往年只要32隊額滿，鎮公所就不再接受額外報名，今年鎮公所仍接受了多出的5隊，盧玉棟說，他正在想辦法要怎麼處理多出的5隊。

今年報名的37支隊伍中，去年被斬斷連霸的大光里，這次派出老中青3對參賽，原本傳出不參加的宜蘭頭城隊組了1隊參加，與恆春鎮結為姐妹鎮的嘉義縣布袋鎮則以新面孔參賽。

今年立委選舉年，屏南區參選立委的民進黨參選人莊瑞雄與國民黨參選人周佳淇也首度組隊參賽。

恆春莊瑞雄屏東縣政府

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