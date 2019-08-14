加工區高雄分處15日現場徵才 釋出159工作機會

2019-08-14 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



經濟部加工出口區管理處高雄分處與高雄市政府訓練就業中心8月15日上午將舉辦現場徵才活動，有10家廠商釋出159個職缺，求職民眾可把握機會。

參加徵才的廠商包括華東科技、台灣三井高科技、吉伯特珠寶、銳康科技、杰鑫國際物流、昶亨科技、組弘科技、旭宏科技、台灣博士電子、茂發電子等10家，職缺有化學工程師、廢水專責處理人員、倉庫理貨員、日班產線技術員、操作工等，部分廠商還提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供餐等福利。