親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

新北中和出現首例本土登革熱 40歲男發燒接觸過8人

加工區高雄分處15日現場徵才 釋出159工作機會

2019-08-14 10:30聯合報 記者王昭月╱即時報導

經濟部加工出口區管理處高雄分處與高雄市政府訓練就業中心8月15日上午將舉辦現場徵才活動，有10家廠商釋出159個職缺，求職民眾可把握機會。

參加徵才的廠商包括華東科技、台灣三井高科技、吉伯特珠寶、銳康科技、杰鑫國際物流、昶亨科技、組弘科技、旭宏科技、台灣博士電子、茂發電子等10家，職缺有化學工程師、廢水專責處理人員、倉庫理貨員、日班產線技術員、操作工等，部分廠商還提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供餐等福利。

高雄分處長吳大川表示，加工處每月於園區內舉辦徵才活動，盼創造區內廠商、勞工朋友及求職人員三贏的效益。

加工區高雄分處，15日上午舉辦現場徵才活動，民眾可把握機會。圖／加工出口處提供
加工區高雄分處，15日上午舉辦現場徵才活動，民眾可把握機會。圖／加工出口處提供
分享

徵才活動求職

相關新聞

不用怕被店員看 高市無人商店夯

2019-08-13 23:55

君鴻酒店履勘 兩派員工隔街對峙

2019-08-13 23:53

無7天鑑賞期 購買前注意商品標示

2019-08-13 23:50

好客屏東 邀您周末逛市集

2019-08-13 23:43

高雄搭公車 手機嗶一下嘛ㄟ通

2019-08-13 23:35

金門「蟲蟲危機」 台灣4大學團隊積極投入防治

2019-08-13 20:16

違法夜市無視取締不怕開罰 居民要求高市府強硬處理

2019-08-13 19:28

影／豪雨沖刷垃圾飄向小琉球 居然還有這害羞玩意

2019-08-13 19:03

麻油綠豆糕也能吸引年輕人 33家客家產業成果展

2019-08-13 16:31

建好14年未使用 台東縣長饒慶鈴首度表態將啟動焚化爐

2019-08-13 15:03

初次品嚐就愛上 公所秘書退休後改種「甜龍筍」

2019-08-13 14:58

醫療輔具不再用了就丟 澎湖推廣輔具出借

2019-08-13 12:29

向國際學生行銷高雄 2019高雄國際夏令營開幕

2019-08-13 11:46

屏東超低價牛排館比夜市還便宜？在地人認證：從小吃到大

2019-08-06 12:00

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

工程施工 台中自20日起近12萬戶停水23至46小時

2019-08-13 16:57

影╱九頭身女警轉內勤惹議？豐原警：仍服外勤受種子培訓

2019-08-13 15:01

曾文水庫狂進水 3天洩1.5座南化水庫蓄水

2019-08-13 20:12

用手機找車位 竹縣智慧停車8月22日上路

2019-08-13 16:25

基隆明放水燈大遊行 市區交管公車改道、接駁看這裡

2019-08-13 14:04

台塑油管遭挖破漏油50公秉 汙染竹圍漁港

2019-08-13 17:06

基隆超夯「色彩屋」蔡總統明朝聖 並體驗百年中元祭

2019-08-13 13:45

桃園老街溪 平鎮三崇、新富橋段自行車步道啟用

2019-08-13 16:25

影／日本團隊將在青埔打造全台最大水族館 明年7月開幕

2019-08-13 19:55

曾隨台籍日本兵出征 花蓮日章旗漂流3地70年將回台

2019-08-13 16:05

審計室審核嘉義縣決算缺失報告 國民黨團撿到槍砲轟

2019-08-13 17:10

影／豪雨沖刷垃圾飄向小琉球 居然還有這害羞玩意

2019-08-13 19:03

肺癌已成新國病 員榮提供彰化縣警消人員免費肺癌篩檢

2019-08-13 11:46

影／再見了！宜蘭橋封橋 居民見證「歷史性的一刻」

2019-08-13 11:34

宜蘭橋究竟有多美 最後身影讓人驚豔「值得感恩」

2019-08-14 07:21

影／重現「小香港」風華 出磺坑推歷史現場活化

2019-08-13 20:25

違法夜市無視取締不怕開罰 居民要求高市府強硬處理

2019-08-13 19:28

初次品嚐就愛上 公所秘書退休後改種「甜龍筍」

2019-08-13 14:58

大甲鐵道邊坡有蜂有蛇 蔡其昌會勘解決多年問題

2019-08-13 12:53

「5151」、「4444」身分證字號諧音不吉利？一生可換1次

2019-08-14 07:24

台中大安濱海樂園露營區很好拍 新人婚紗取景很繽紛

2019-08-13 16:26

基隆放水燈他們下海自己推 宗親去年一口氣上6席議員

2019-08-13 14:04

垃圾掩埋場打包垃圾惹民怨 桃市環保局暫喊卡

2019-08-13 22:35

埔里中元普渡免燒金紙 送到這裡健康又省事

2019-08-13 17:50

影／台灣化石採集界民間奇人 珍稀化石不賣願「割愛」

2019-08-13 18:44

建好14年未使用 台東縣長饒慶鈴首度表態將啟動焚化爐

2019-08-13 15:03

新北首座滑草場周日啟用 當天還送限量300個滑草板

2019-08-13 16:22

台大下坪熱帶植物園 竹山人的後花園

2019-08-14 07:20

蟬聯10年環境清潔冠軍 池上明年想退賽縣環保局不准

2019-08-13 20:13

繞半小時找嘸車位 台中人叫苦

2019-08-13 23:53

不要小看台中！ 歷史留名雕塑家接地氣藝術家均台中人

2019-08-14 00:16

電動車主注意！ 新北電動停車位9月1日起將收費

2019-08-13 17:20

金門「蟲蟲危機」 台灣4大學團隊積極投入防治

2019-08-13 20:16

影／再見了！宜蘭橋正式封閉 居民見證「歷史性一刻」

2019-08-13 22:09

新北市電動汽機車格 9月1日起停車將收費

2019-08-13 14:59

嘉縣道168線植栽景觀改善遭審計室糾正 議員批浪費公帑

2019-08-13 14:42

花蓮車站成功蛻變 嶄新造型與空間迎客

2019-08-13 16:19

影╱CPR要壓多深？桃市消防全面引進它解答

2019-08-13 16:23

汐止自行車道接基隆又延宕 新北市議員很不滿

2019-08-13 20:16

醫療輔具不再用了就丟 澎湖推廣輔具出借

2019-08-13 12:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top