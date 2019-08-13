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影／豪雨沖刷垃圾飄向小琉球 居然還有這害羞玩意

2019-08-13 19:03聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

受到西南風挾帶旺盛水氣影響，這兩日豪雨狂灌南台灣，許多地方飽受豪雨侵襲之苦傳出淹水災情，遠在外島的屏東小琉球雖然沒有淹水，不過南台灣豪大雨沖刷出來的大量垃圾與樹木隨著潮汐洋流飄流到島上，整座島許多沿岸都被掩蓋，尤其是著名地標小琉球花瓶岩。

附近海面上滿滿的樹枝與浮木，甚至還有令人害羞的情趣玩具也漂浮在水面上載浮載沈，讓這處觀光客最愛的浮潛聖地幾乎全毀，短時間內無法下水欣賞活潑可愛的魚群和美麗珊瑚，當地業者表示，將等天氣轉晴後，發動志工下水清理垃圾，希望能早日恢復往日美景。

南台灣豪大雨沖刷出來的大量垃圾與樹木隨著潮汐洋流飄流到小琉球，著名地標花瓶岩海面...
南台灣豪大雨沖刷出來的大量垃圾與樹木隨著潮汐洋流飄流到小琉球，著名地標花瓶岩海面滿滿的垃圾等待清理。圖／讀者陳先生提供
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南台灣豪大雨沖刷出來的大量垃圾與樹木隨著潮汐洋流飄流到小琉球，還有令人害羞的情趣...
南台灣豪大雨沖刷出來的大量垃圾與樹木隨著潮汐洋流飄流到小琉球，還有令人害羞的情趣玩具。圖／讀者陳先生提供
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南台灣豪大雨沖刷出來的大量垃圾與樹木隨著潮汐洋流飄流到小琉球，著名地標花瓶岩海面...
南台灣豪大雨沖刷出來的大量垃圾與樹木隨著潮汐洋流飄流到小琉球，著名地標花瓶岩海面滿滿的垃圾等待清理。圖／讀者陳先生提供
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小琉球豪雨淹水

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