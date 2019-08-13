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澎湖海鮮帶著走 隨時可吃到原汁美味

2019-08-13 18:16中央社 澎湖縣13日電

澎湖九孔、海鱺與干貝等海鮮，美味佳餚令人垂涎，不僅是餐桌上料理，業者研發成「海鮮醬煮魚塊」即食產品，可隨時可品嚐美味，今天在地方產業創新研發成果發表會上，令人驚訝。

澎湖縣地方產業創新研發成果發表，今天在縣府大禮堂舉行，包括有旅遊、低碳、生技、食品加工、文化創新等14家在地產業，展出有抱墩體驗網、煙燻牡蠣、微波改良小管卷、真空包裝滷製品、仙人掌泡泡飲、果粒茶與手工皂與文創商品，各具特色。

縣府參議蔡淇賢表示，澎湖地方型SBIR產業，中央與縣府近年來深耕輔導補助中小企業，已超過100家，今年更首次看到企業聯盟，顯示澎湖產業正形成產業群聚，未來在產業輔導與創新能力，將可大幅提升產業競爭力。

澎湖縣SBIR地方產業創新研發今天在成果發表中，由澎湖伯研發的「海鮮醬煮魚塊」真空小包裝的即食產品，最為引人注目。

業者楊國隆表示，「海鮮醬煮魚塊」將澎湖土魠、九孔、海鱺與干貝等小包裝海鮮，透過食品殺菌製程和配合抽深包裝技術，除了原味看得見，更可在常溫流通且保留產品的多汁性，消費者攜帶方便，食用更便利，想吃多少就吃多少，毫無浪費，今年最近赴日本東京食品展中也獲得青睞。

澎湖文創

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