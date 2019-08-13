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麻油綠豆糕也能吸引年輕人 33家客家產業成果展

2019-08-13 16:31聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

為扶植客家產業，屏東縣政府以「醍醐五味．好客屏東」為計畫，以3年時間扶植33家客家產業發展特色伴手禮及體驗遊程，有店家推出客家口味的蛋餅、漢堡，還有麻油第四代傳人推出麻油綠豆糕，連手工棉被店也推出體驗遊程，接下來還有客家市集將一展3年成果。

縣長潘孟安表示，「醍醐五味・好客屏東」的客庄產業計畫，是協助在地店家產業優質化與品牌化，更希望透過平台打開商品知名度，經過三年努力，很高興很多店家真的因此被看見。

這項3年的輔導計畫總友扶植了33家客家產業，例如開早午餐店的劉明櫻與黃國璋，原本以西式早餐為主，但因為消費者多是客家人，他們開始利用客手小炒變化成客式蛋餅，再利用客家丸子做成漢堡，讓自家的餐點「客味十足」。

另外黃耀清是新東勢麻油花生店的第四代傳人，兩年前他回鄉後也開始投入家傳事業，如今他能做出麻油綠豆糕，還能變化成讓客人體驗的DIY課程，麻油雖是老行業了，不過黃耀清這一變，讓很多年輕人也愛上麻油香了。

客家事務處表示，今年成果展系列活動包含職人SHOW體驗、生活市集以及1日遊程等豐富內容，展現計畫三年輔導亮點。17、18日下午3時至晚上8時，在屏東公園椰林大道有「好客來，生活市集」；8月24日則有「好玩客，慢遊趣─「豆陣特攻尋寶趣」，活動詳情請上網(https://www.facebook.com/TCiDA.PT/)查詢或洽08-7712060。

客家小炒也能變成客式蛋餅。記者翁禎霞／攝影
客家小炒也能變成客式蛋餅。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣政府以「醍醐五味．好客屏東」為計畫，以3年時間扶植33家客家產業發展特色伴...
屏東縣政府以「醍醐五味．好客屏東」為計畫，以3年時間扶植33家客家產業發展特色伴手禮及體驗遊程，本月起推出系列成果展。記者翁禎霞／攝影
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麻油綠豆糕不但好吃，還能現場DIY。記者翁禎霞／攝影
麻油綠豆糕不但好吃，還能現場DIY。記者翁禎霞／攝影
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漢堡屏東縣政府潘孟安

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