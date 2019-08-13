麻油綠豆糕也能吸引年輕人 33家客家產業成果展

2019-08-13 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



為扶植客家產業，屏東縣政府以「醍醐五味．好客屏東」為計畫，以3年時間扶植33家客家產業發展特色伴手禮及體驗遊程，有店家推出客家口味的蛋餅、漢堡，還有麻油第四代傳人推出麻油綠豆糕，連手工棉被店也推出體驗遊程，接下來還有客家市集將一展3年成果。

縣長潘孟安表示，「醍醐五味・好客屏東」的客庄產業計畫，是協助在地店家產業優質化與品牌化，更希望透過平台打開商品知名度，經過三年努力，很高興很多店家真的因此被看見。

這項3年的輔導計畫總友扶植了33家客家產業，例如開早午餐店的劉明櫻與黃國璋，原本以西式早餐為主，但因為消費者多是客家人，他們開始利用客手小炒變化成客式蛋餅，再利用客家丸子做成漢堡，讓自家的餐點「客味十足」。

另外黃耀清是新東勢麻油花生店的第四代傳人，兩年前他回鄉後也開始投入家傳事業，如今他能做出麻油綠豆糕，還能變化成讓客人體驗的DIY課程，麻油雖是老行業了，不過黃耀清這一變，讓很多年輕人也愛上麻油香了。