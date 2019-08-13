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建好14年未使用 台東縣長饒慶鈴首度表態將啟動焚化爐

2019-08-13 15:03聯合報 記者羅紹平╱即時報導

台東焚化爐建好14年一直未使用，但台東垃圾問題日益嚴重，台東縣長饒慶鈴今天首度表態，即將啟動焚化爐，且保證一定會合乎空汙標準和符合全國標準的監測。

台東縣16個鄉鎮市，其中台東市、卑南鄉、鹿野鄉、蘭嶼鄉掩埋場已飽和，民國113年後其他各鄉鎮的掩埋場也將飽和，台東縣過去五年來，包括前縣長黃健庭及現任縣長饒慶鈴都有意啟動台東焚化爐，但地方民意有支持有反對，特別是環保團體主張推動垃圾減量及資源回收，應可減緩垃圾問題。

過去台東垃圾都送往屏東和高雄焚化廠處理，但隨著最近幾年高雄要求要回收底渣，以及近期高雄焚化廠都進入歲修，加上高雄縣議會不同意高雄焚化廠代收其他縣市垃圾，使得台東垃圾問題迫在眉睫。台東縣政府日前還為此，全縣分區舉辦多場啟用焚化爐公聽會。

今天台東縣政府參加台東縣鄉鎮村里環境清潔競賽表揚時，首度明確的表示，14年未啟動的動焚化爐即將啟動。她說，環境整潔不是打掃乾淨就好，打掃完後的

垃圾須有處理的去處，已編列新台幣5.6億元作為焚化爐修繕焚化爐啟動的預算送議會，「我保證即將啟動的焚化爐，會是個合乎空汙標準的設備，並有和全國一致標準的監測機制」。

台東縣焚化爐建好14年一直未使用。本報系資料照片
台東縣焚化爐建好14年一直未使用。本報系資料照片
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台東焚化爐饒慶鈴

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