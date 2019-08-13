初次品嚐就愛上 公所秘書退休後改種「甜龍筍」

2019-08-13 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



潮州農友陳景行從公所祕書工作退休後，開始種植甜龍筍，他說現在的務農生活反而更加忙碌。目前屏東筍農以種植綠竹筍占多數，甜龍筍種植面積約只有10公頃；陳景行覺得甜龍筍最是最可口，因此除了自己種植外也大力在屏東推廣。

退休後的陳景行有一回到高雄杉林朋友家作客，初次品嘗到甜龍筍驚呼連連，於是跟朋友買苗到平地來種，他表示，6年前開始小規模種植，越種越有心得，去年退休後有更多時間管理，目前自有2分多地，契作4公頃多。

陳景行表示，甜龍筍管理較一般竹筍簡易，不必做高畦更不必覆土，只要長出來的幼筍都可以食用，而且不怕「出青」也不會苦澀，不需每天清晨挖竹筍，想挖就來挖，大白天來挖，口感一樣清脆香甜，而且還耐貯藏。另外，甜龍筍一年四季都可採收，以夏季產量較高，一分地產量大約在4000斤。

陳景行種的甜龍筍完全不灑農藥，把農廢及枯葉混合發酵自製液肥，他說，若把檳榔砍除改種甜龍筍，是不錯的選擇，他認為甜龍筍是目前他吃過最好吃的，可以取代市面上竹筍，因此到處推廣鼓勵農友種植，目前最遠種到牡丹鄉。