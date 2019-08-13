親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

舊手機別急著丟！七種方法教你舊機變身好用設備

不惜一切代價抗爭的意志，從「光復香港」說起

澎湖媽宮盃籃賽 國內多所大學高中參賽

2019-08-13 13:08中央社 澎湖縣13日電

澎湖全國性的沙排、棒球與籃球接續登場，連續第4年舉辦的澎湖媽宮食品盃全國籃球賽今天在體育館引燃戰火，包括有來自國內知名大學與高中等支球隊跨海角逐，精彩可期。

馬公市公所表示，媽宮盃籃球賽首次與在地食品業者共同舉辦，參賽球隊有高雄師大、義守、高苑、三民、醒吾、開南、泰山等國內知名大學與高中近30支球隊參加，地主則有馬公高中與媽宮精英2隊，比賽採菁英組與勇士組進行6天賽事。

馬公市長葉竹林表示，媽宮盃籃球賽舉辦已經第4年，由於老闆自己熱愛籃球運動，年年投入籃球賽事，今年則由市公所首次與業界合作舉辦賽事，全力推動籃球運動及運動觀光市場。

馬公澎湖體育

相關新聞

向國際學生行銷高雄 2019高雄國際夏令營開幕

2019-08-13 11:46

立委奔走 西浦頭古廟可望重建

2019-08-12 23:52

視察河道整治 韓國瑜：落實清淤

2019-08-12 23:18

小黃公車開進美濃 就醫免煩惱

2019-08-12 23:16

四社道路崩塌 最快3天闢便道

2019-08-12 23:12

公勇路拆遷倒數 15日拆最後1戶

2019-08-12 23:01

打造「南台灣矽谷」 橋科策進會成軍

2019-08-12 22:59

高雄山區又傳災情 那瑪夏聯外道路晚間出現下陷

2019-08-12 22:25

促橋頭科學園區加快腳步 陳其邁：天天盯科技部快一點

2019-08-12 22:08

母語消失的保力客家庄 彩繪前世今生找回驕傲

2019-08-12 18:07

高雄市後勁溪河床淤積嚴重 水利局加強清疏

2019-08-12 17:45

為生計陳情 君鴻酒店50員工追韓國瑜到後勁溪畔

2019-08-12 17:07

美濃公車式小黃今天啟動 3里長輩跨區就醫不用愁

2019-08-12 16:38

15日拆公勇路最後1戶 蔣月惠：屏縣府比土匪還惡質

2019-08-12 16:36

曹公新圳逢雨必淹 韓國瑜指示打通「瓶頸」強力清疏

2019-08-12 16:30

高雄那瑪夏山區大雨 國軍救災部隊待命支援

2019-08-12 13:50

高雄桃源四社道路塌陷惡化 原民會：最快3天開闢便道

2019-08-12 13:32

高雄山區連夜豪雨 桃源、那瑪夏聯外道路開放通行

2019-08-12 09:49

屏東超低價牛排館比夜市還便宜？在地人認證：從小吃到大

2019-08-06 12:00

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

雲林海線立委換人？ 蘇治芬、許忠富：以黨和大局為重

2019-08-12 14:19

影／慘！埔里大坪頂又見黃流 居民出門「陸上行舟」

2019-08-12 19:06

苗栗很無趣嗎？ 壹參柒製造社要翻轉刻板印象

2019-08-12 14:08

這家傳統葬儀社地方扎根百年 包辦全鄉逾8成殯葬

2019-08-12 16:45

為生計陳情 君鴻酒店50員工追韓國瑜到後勁溪畔

2019-08-12 17:07

影／穿黑絲襪嗎？男子泛舟沒防曬 雙腿曬成「八分熟」

2019-08-12 18:32

台中大里在地機車考照要取消？ 監理所：希望控制人數

2019-08-13 09:41

北榮進駐基隆醫院 院長：內科龍頭好心腸會先來

2019-08-12 16:46

西埔頭重建大道廟有譜 陳玉珍協助讓鄉民依法購回原地

2019-08-12 18:30

東西都往冰箱送加速腐壞 這些食物其實不需冷藏

2019-08-13 08:19

彰化縣農業處長懸缺 內定宜蘭大學教授邱奕志接任

2019-08-12 15:40

高雄山區又傳災情 那瑪夏聯外道路晚間出現下陷

2019-08-12 22:25

育樂營DIY做出暗黑料理 學生把大阪燒做成「大阪炒飯」

2019-08-12 15:42

觀光局全台30大經典小鎮 後壁鹽水獲補助近1400萬

2019-08-12 19:09

台中大里往烏日環河路坑洞 多車經過爆胎

2019-08-13 10:20

青埔籃球魅力無法擋 雲林囝仔如願見球星

2019-08-12 21:59

15日拆公勇路最後1戶 蔣月惠：屏縣府比土匪還惡質

2019-08-12 16:36

觀魚悠游療癒系 獅潭老街要再添新亮點

2019-08-12 15:41

鹿港家具街經典老建築又拆一幢 地方盼有木藝老街

2019-08-12 21:50

徵收戶抗議價差太大 桃市府今收下4500份陳情書

2019-08-12 18:04

曹公新圳逢雨必淹 韓國瑜指示打通「瓶頸」強力清疏

2019-08-12 16:30

溪州國小5棵楓樹被消失？前校長：誤會，已恢復原處

2019-08-12 15:41

影／不畏陸客不來 新北觀光首部曲推出登山旅遊節

2019-08-12 15:42

新北捷運樹林線估2021年開工 2028年完工

2019-08-12 17:20

李佳芬娘家祖墳爭議 雲縣府限期陳述意見暫不罰

2019-08-12 16:24

影／2019熱氣球嘉年華今晚閉幕 逾6萬遊客擠爆

2019-08-12 21:08

視察河道整治 韓國瑜：落實清淤

2019-08-12 23:18

迎接環狀線通車 轉乘配套大改造

2019-08-12 15:11

高雄市後勁溪河床淤積嚴重 水利局加強清疏

2019-08-12 17:45

想買便宜挖土機趕快來！ 雲林地檢署14日拍賣

2019-08-12 22:08

環狀線、板南線新埔站外轉乘 色標指路

2019-08-13 00:51

影／再見了！宜蘭橋封橋 居民見證「歷史性的一刻」

2019-08-13 11:34

影／宜蘭橋通行最終日！江聰淵拓印橋頭碑 感性道再見

2019-08-12 15:51

新埔民生站須站外轉乘 侯友宜：轉乘站內化

2019-08-12 15:23

台南垃圾車App上線 隨時掌握垃圾車動態

2019-08-12 14:54

中元普渡拜好兄弟 桃園衛生局：避免買顏色太鮮艷食品

2019-08-12 14:08

影／鄭文燦返台呼籲 要給香港及香港政府更大壓力

2019-08-12 22:01

新北敬老卡 可搭捷運 免費進博物館

2019-08-13 00:40

促橋頭科學園區加快腳步 陳其邁：天天盯科技部快一點

2019-08-12 22:08

台南麻豆文旦採收首見外籍學生打工 但外籍工不行？

2019-08-13 09:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top