澎湖媽宮盃籃賽 國內多所大學高中參賽

2019-08-13 13:08 中央社 澎湖縣13日電



澎湖全國性的沙排、棒球與籃球接續登場，連續第4年舉辦的澎湖媽宮食品盃全國籃球賽今天在體育館引燃戰火，包括有來自國內知名大學與高中等支球隊跨海角逐，精彩可期。

馬公市公所表示，媽宮盃籃球賽首次與在地食品業者共同舉辦，參賽球隊有高雄師大、義守、高苑、三民、醒吾、開南、泰山等國內知名大學與高中近30支球隊參加，地主則有馬公高中與媽宮精英2隊，比賽採菁英組與勇士組進行6天賽事。

馬公市長葉竹林表示，媽宮盃籃球賽舉辦已經第4年，由於老闆自己熱愛籃球運動，年年投入籃球賽事，今年則由市公所首次與業界合作舉辦賽事，全力推動籃球運動及運動觀光市場。