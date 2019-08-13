向國際學生行銷高雄 2019高雄國際夏令營開幕

2019-08-13 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



「 2019炫高雄-高雄國際夏令營」今上午在市府開幕，有31名來自4國11個城市的大學生參加，高雄市長韓國瑜原定要出席致詞，向外國大學生們介紹高雄，但臨時因豪雨災情前往田寮區視察，改由秘書長楊明州代打。楊明州表示，市府首度邀請國際姊妹市及友好城市的大學生來台，透過6天5夜的課程及參訪活動，讓國內外年輕學生從歷史、文化、產業面深度了解高雄。

此次共有來自美國（陶沙士、聖安東尼市）、日本（八王子市、三重縣、秋田縣、栀木縣、熊本縣）、韓國（大田市、大邱市、釜山市）、越南（峴港市）等學生，營隊全程以英語進行，並搭配華語文教學、資深外交大使授課、在地產業參訪及農村體驗等活動，讓學生對高雄發展脈絡、建設成果及城市外交政策有全面性的認識，國內外學生也透過共同生活、學習，分享各自感受。

參與學員之一的淡江外交系學生黃宣崴，本身是高雄人，他表示，人是台灣最美的風景，希望能將高雄之美介紹給國外朋友，昨天也有帶他們去駁二參觀，路上遇到許多民眾主動打招呼，感受到高雄人的熱情。來自美國聖安東尼市的Morgan Llaws是首次來到台灣，她最好奇的是台灣小吃，希望有機會能嘗嘗臭豆腐，也想逛逛台灣便利商店。

主辦夏令營的高雄市行政國際處代理處長張裕榮表示，高市積極走向國際化、多元化，除了為學生們規畫城市觀光、文化之旅，也囊括偏鄉及軍事景點，多面向的體驗活動讓學生更認識高雄。