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高市大寮雷擊逾2百戶停電 台電漏夜搶修

2019-08-13 03:22中央社 高雄13日電

高雄市大寮區12晚上一場大雷雨，損及台電高壓供電系統的礙子，造成逾200戶住家停電，台電漏夜搶修。

雷雨交加，大寮區大約自12日晚上10時密集落雷，震天的雷擊致大寮區鳳林二路一帶的住戶陷入漆黑，經通報台電巡查是落雷所致，有逾200戶停電。

由於停電戶多位在八八快速道路橋下，附近居民原一度誤以為是雷擊致供電設備爆炸，緊急通報台電。

台電小港巡查課值班人員指出，是高壓電力供電受損，為免供電影響號誌，大雷雨中仍出動6名人員搶修，於午夜前修復。

台電停電大雷雨

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