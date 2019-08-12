促橋頭科學園區加快腳步 陳其邁：天天盯科技部快一點

2019-08-12 22:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



橋頭科學園區今年正式啟動，中山大學今帶頭成立「橋頭科學園區產學策進會」，高雄地區多所大學校長、產業界代表出席與談，行政院副院長陳其邁也到場致詞。陳表示，園區將以航太、半導體、生醫及智慧機械等產業為發展主軸，串連楠梓加工區的日月光、路竹科學園區華邦電及台南科學園區台積電，形成南部科技產業廊帶，打造「南台灣矽谷」。

橋頭科學園區（含住宅區及道路學校）都市計畫總面積達357公頃，規畫半導體、5G、生醫產業、航太、智慧機械、智慧物聯網及軟體新創等產業進駐，是下一世代最有競爭力的科技產業，預估年產值達1千8百億元，約可創造1萬1千個就業機會，讓高雄產業成功升級轉型。

陳其邁說，他每天都在盯科技部「要快一點」，籌設許可通過後、接下來環評，市府聯外道路工程也要在今年10月動工，「錢去年就給了，今年還沒動工」，他要求相關單位務必加速腳步，加快橋頭科學園區籌設進度。陳其邁表示，未來更重要的是招商引資，包括邀請國際級封測大廠日月光、大型半導體廠商進駐，經濟部與科技部將全力衝刺招商作業。

陳其邁表示，從中美貿易戰在全球供應鏈的分工，台灣未來在全球智慧運用與系統方面，其地理位置有絕佳優勢，且在相關軟硬體方面都有最傑出、最具競爭力的人才，這些人才許多都是在南部大學培養，「好人才當然要留在自己故鄉」，未來橋科能創造1萬1千個就業機會，對高雄來講非常重要。

中山大學校長鄭英耀當選橋科產學策進會第一屆理事長，他以高雄軟體園區為例，指過去大家原本都不看好，後由台灣產學策進會結合大學和產業能量，成功帶動了相關產業及人才培養，希望橋科也能透過產官學合作，創造類似高軟的效益，期盼行政院加快開發橋科腳步，大家拭目以待。

高雄大學校長王學亮也說，該校與橋科距離僅10多分鐘車程，未來學校周邊產業及社區發展，都將隨著橋科啟用重新定義，成為北高雄的國際科技與人才特區。