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母語消失的保力客家庄 彩繪前世今生找回驕傲

2019-08-12 18:07聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣車城鄉保力村是台灣最南端的客家庄，200多年前從屏東六堆客家庄南遷的村民，在強勢閩南文化影響下，不僅傳統客家文化幾乎式微，母語也已消失；村內有識之士為搶救流失中的文化，發想在主要街道以牆面彩繪方式傳承，4年多來20多幅不同主題的彩繪牆，生動且完整地呈現保力村的前世今生，被形容是全台最大的客家文化戶外彩繪藝廊。

「我們是客家子弟，卻都在講福佬話！」67歲的保力村民吳新發說，保力庄是台灣最南端的客家庄，卻因族群融合與複雜的人群關係，在強勢閩南文化影響下，成為「福佬客」；保力移民聚落的發展，是恆春地區客家移民的縮影，從小就知道自己是客家人，村裡也有客家人供奉的三山國王廟，但村民都不會講客家母語，這是不可忽視的文化消失危機。

「祖先文化，不能在我們這一輩消失！」他說，保力庄民變成福佬客，甚至恆春地區的客家人都已福佬化，福佬客的文化現象，展現出台灣多元族群融合的歷史痕跡，但保力庄從聚落建築和宗教信仰，仍可見客家文化的殘跡，地方有識之士意識到傳承出現危機，仍保留元宵節拜新丁和乞龜的客家傳統活動，4年前發想在主要街道以牆面彩繪方式呈現保力客庄的前世今生。

保力村社區發展協會理事長王富雄說，以早期生活、產業經濟、傳統婚嫁民俗等主題單元貫穿古今，透過恆春畫家廖忠賢的生動畫筆，讓人仿如走進時光隧道，更要傳達「硬頸精神、耕讀傳家」、「勤是搖錢樹、儉是聚寶盆」的客家精神，因保力村緊鄰三軍聯訓基地，也邀軍方作畫；單調的牆面彩繪後，散發出前所未有的活力，更重要的意義是文化傳承，讓村民以客家子民為傲。

屏東縣車城鄉保力村是台灣最南端的客家庄，客家母語卻早已消失，社區為搶救流失中的祖...
屏東縣車城鄉保力村是台灣最南端的客家庄，客家母語卻早已消失，社區為搶救流失中的祖先文化，在主要街道以彩繪牆生動呈現保力庄的前世與今生。記者潘欣中／攝影
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屏東縣車城鄉保力村是台灣最南端的客家庄，客家母語卻早已消失，社區為搶救流失中的祖...
屏東縣車城鄉保力村是台灣最南端的客家庄，客家母語卻早已消失，社區為搶救流失中的祖先文化，在主要街道以彩繪牆生動呈現保力庄的前世與今生。記者潘欣中／攝影
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屏東縣車城鄉保力村是台灣最南端的客家庄，客家母語卻早已消失，社區為搶救流失中的祖先文化，在主要街道以彩繪牆生動呈現保力庄的前世與今生。記者潘欣中／攝影
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屏東縣車城鄉保力村是台灣最南端的客家庄，客家母語卻早已消失，社區為搶救流失中的祖先文化，在主要街道以彩繪牆生動呈現保力庄的前世與今生。記者潘欣中／攝影
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屏東縣車城鄉保力村是台灣最南端的客家庄，客家母語卻早已消失，社區為搶救流失中的祖先文化，在主要街道以彩繪牆生動呈現保力庄的前世與今生。記者潘欣中／攝影
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客家文化恆春移民

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