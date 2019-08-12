為生計陳情 君鴻酒店50員工追韓國瑜到後勁溪畔

2019-08-12 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄君鴻酒店在今年7月無預警歇業，600多名員工沒領到預告工資及資遣費，金額約有7千多萬元。君鴻飯店董事長張慶輝表示，經營權現在握在海霸王手上，是對方一直不願意溝通協調。今天下午 張慶輝與60餘名員工，趁韓國瑜要巡看後勁溪清疏工程時，當場攔路陳情，韓國瑜席地而坐與員工代表溝通，當場允諾會與新接手的海霸王集團協調，也請員工派代表出席，叮嚀派出來的代表不要太激動，「很多事情太激動反而誤事。」

韓國瑜今天下午原訂下午2點多要到後勁溪看曲道清疏工程，半途就被君鴻飯店董座張慶輝及員工攔路陳情，員工向韓國瑜高喊「市長救命!」，最近韓國瑜只好席地而坐，當場聆聽飯店董座和員工代表的訴求。

張慶輝向韓國瑜表示，不得已才來向市長陳情，君鴻已失去經營的地方，沒有能力可以協助員工，法拍的錢並沒有進到他們口袋，員工現在很著急，工作也很難找，造成600個家庭流離失所，希望市政府能照顧這些員工，請韓市長幫忙協調，希望能繼續留下來，但新接的團隊海霸王不願與他們談。

韓國瑜回應，會和新團隊聯絡，看看員工的工作權能不能繼續沿用、延攬，市府也會主動連絡海霸王跟君鴻的勞工代表，希望他們出面來面對這個問題。

他向君鴻員工表示，如果這個協調會順利召開，請他們派出部分有代表性的勞工，希望是員工們信任的，而且要理性的，「你們派出的代表不要太激動，太激動有時候反而誤事。」