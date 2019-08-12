魯夫迷注意！金門檢警辦「航海王」首映 免費抽電影票

2019-08-12 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門地檢署與金門縣警察局金城分局將於本月31日下午3時在金獅影城舉辦「航海王:奪寶爭霸戰」電影首映會，明日起民眾只要到活動臉書頁留言或按讚，就可以免費抽電影票，歡迎大朋友、小朋友踴躍參與，一起跟魯夫勇敢追求夢想。

金門地檢署表示，為將反賄選及犯罪預防觀念，深入金門各地社區、鄰里，以貼近民眾生活經驗，鼓勵民眾勇於檢舉賄選及犯罪情事，特別舉辦「航海王」的電影首映會。

活動從明日上午8時起至8月20日下午6時止，有意參加的民眾，可先到地檢署或金城分局臉書粉絲專頁活動貼文「檢舉賄選、人人有責~~尊重生命、拒絕毒品，詐騙花招多、冷靜查證避免被騙~~送你金獅影城「航海王:奪寶爭霸戰」電影優惠券(金獅影城A廳、限定場次)」貼文專頁按讚。

並在活動貼文留言表達支持反賄選及反毒品、反暴力、反援交、防詐騙等。（範例：我正在參與金門地檢署活動，我不賣票不當幽靈人口，為維護乾淨選舉而努力或是我正在參與金城分局反毒、防詐騙等犯罪預防宣導活動，我努力追求夢想，我反毒且絕不吸毒；現今詐騙花招多，冷靜小心來查證。），並將活動訊息標註3名朋友及將活動訊息分享於臉書網頁，就可參加抽獎。

完成者即從本署或金城分局貼文按讚者辦理抽獎，二邊按讚者可再增加1次抽奬機會，檢警將於8月21日下午3時在金門縣警察局進行公開抽獎；電影票兌換時間為8月23日上午8時起至108年8月27日下午6時止。兌換地點金城分局偵查隊。