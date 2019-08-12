魯夫迷注意！金門檢警辦「航海王」首映 免費抽電影票
金門地檢署與金門縣警察局金城分局將於本月31日下午3時在金獅影城舉辦「航海王:奪寶爭霸戰」電影首映會，明日起民眾只要到活動臉書頁留言或按讚，就可以免費抽電影票，歡迎大朋友、小朋友踴躍參與，一起跟魯夫勇敢追求夢想。
金門地檢署表示，為將反賄選及犯罪預防觀念，深入金門各地社區、鄰里，以貼近民眾生活經驗，鼓勵民眾勇於檢舉賄選及犯罪情事，特別舉辦「航海王」的電影首映會。
活動從明日上午8時起至8月20日下午6時止，有意參加的民眾，可先到地檢署或金城分局臉書粉絲專頁活動貼文「檢舉賄選、人人有責~~尊重生命、拒絕毒品，詐騙花招多、冷靜查證避免被騙~~送你金獅影城「航海王:奪寶爭霸戰」電影優惠券(金獅影城A廳、限定場次)」貼文專頁按讚。
並在活動貼文留言表達支持反賄選及反毒品、反暴力、反援交、防詐騙等。（範例：我正在參與金門地檢署活動，我不賣票不當幽靈人口，為維護乾淨選舉而努力或是我正在參與金城分局反毒、防詐騙等犯罪預防宣導活動，我努力追求夢想，我反毒且絕不吸毒；現今詐騙花招多，冷靜小心來查證。），並將活動訊息標註3名朋友及將活動訊息分享於臉書網頁，就可參加抽獎。
完成者即從本署或金城分局貼文按讚者辦理抽獎，二邊按讚者可再增加1次抽奬機會，檢警將於8月21日下午3時在金門縣警察局進行公開抽獎；電影票兌換時間為8月23日上午8時起至108年8月27日下午6時止。兌換地點金城分局偵查隊。
中獎者請攜帶足以證明為臉書留言者資料至金城分局偵查隊兌換金獅影城「航海王:奪寶爭霸戰」電影優惠券1張(包含飲料、爆米花兌換券)，若本人無法到場也可委託親友持個人足資識別為臉書留言者資料(如身分證、健保卡、學生證、臉書帳號登錄紀錄等)兌換。參與民眾若對本次活動有疑問請洽詢金城分局偵查隊(電話:082-324908)。
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