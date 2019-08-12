美濃公車式小黃今天啟動 3里長輩跨區就醫不用愁

2019-08-12 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高市府持續在偏鄉導入公車式小黃服務，繼旗山、杉林與甲仙之後，美濃區吉洋、吉和與興隆的路線今天啟動，以後每天都有小黃公車可搭乘至旗山市區就醫或購物。美濃長輩開心說，以後不怕叫不到計程車，不愁小孩沒時間專程返家接送。

交通部公路總局推動極限村落服務，針對高齡人口超過25%、距離500公尺內沒有公車站牌的偏鄉部落，導入公車式小黃服務，收費比照公車收費，高市每段票12元，65歲以上長輩免費。

美濃區幅員寬廣，高雄客運車主要行駛中興路、中正路或中山路抵達美濃農會。美濃區長鍾炳光指出，美濃公所運用水資源回饋金規畫「庄頭巴士」，接送非公車路線長輩到美濃市場與市區看診，不過此經費只能用在美濃，無法跨區行駛至旗山，許多長輩需要去旗山購物或就醫。

在相關單位規畫下，串聯吉洋、吉和與興隆三地的路線今天啟動，市府交通局長鄭永祥、市議員林義迪、朱信強等人參與啟用儀式，社區居民鳴炮慶賀，其他里長欽羨不已，也想爭取專案補助。吉和里長黃文梅說，鄉下長輩年事已高，多半不敢騎機車去旗山，雇車需要400元，以後看病或購物更便利。

美濃公所人員指出，小黃分成A、B兩路線，每天都有行駛。A線是興隆里路線，上午6點30分在大埤頭土地公廟出發，行經美濃農會、旗山醫院、旗山轉運站與溪州醫院；B線是吉洋與吉和路線，上午8點從福德宮出發，旗山停靠站與A線差不多。