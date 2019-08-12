15日拆公勇路最後1戶 蔣月惠：屏縣府比土匪還惡質

2019-08-12 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東市公勇路拆遷案進入最後階段，原先反對的7戶上個月已陸續簽下同意書，目前僅剩下1戶地上建物尚未完成程序。縣議員蔣月惠表示屋主已向內政部提出訴願，但縣府工務處仍發文預告15日進行拆除作業要求搬遷，蔣認為縣府借用公權力強佔民地、強拆民宅，簡直比土匪還惡質，今天上午也拉起白布條，抗議縣府不當徵收。

蔣月惠表示，這棟日式房屋為自建住宅已經有90年歷史，目前屋主與97歲老母親仍居住在內，起初縣府一度誤認為「官舍」，也因沒有查詢地籍資料，以為屋主與地主「理所當然」為同一人，但經屋主列舉證據抗議，縣府才得知土地為3人持有，且與地上物所有人不同。痛批縣府徵收過程相當粗糙，根本濫權、瀆職。另外，蔣認為縣府開闢道路應該以公地為優先，公勇路的開闢卻先徵收民地，是不公、不義、令人無法認同。

吳姓屋主表示，母親用了一輩子的心血維護，自己也有很深厚的情感，因此不願搬離，目前兩位叔叔的地已經徵收，但房子是自己的，卻要被強拆，上週已向內政部提出訴願，但縣府仍發出公文要求15日前搬空，進行地上物拆除。現在時間緊迫，後續安置也沒譜，他與母親恐得流落街頭，若真的怪手來拆，將會抗爭到底。

屏東縣政府工務處長楊慶哲表示，經過一年時間，原先不同意戶已陸續同意拆除。而為促進屏東後火車站發展，徵收拆除作業仍按表進行，15日將拆除地上物，以完成公勇路拓寬工程，目前仍持續和吳姓屋主進行溝通中。