15日拆公勇路最後1戶 蔣月惠：屏縣府比土匪還惡質
屏東市公勇路拆遷案進入最後階段，原先反對的7戶上個月已陸續簽下同意書，目前僅剩下1戶地上建物尚未完成程序。縣議員蔣月惠表示屋主已向內政部提出訴願，但縣府工務處仍發文預告15日進行拆除作業要求搬遷，蔣認為縣府借用公權力強佔民地、強拆民宅，簡直比土匪還惡質，今天上午也拉起白布條，抗議縣府不當徵收。
蔣月惠表示，這棟日式房屋為自建住宅已經有90年歷史，目前屋主與97歲老母親仍居住在內，起初縣府一度誤認為「官舍」，也因沒有查詢地籍資料，以為屋主與地主「理所當然」為同一人，但經屋主列舉證據抗議，縣府才得知土地為3人持有，且與地上物所有人不同。痛批縣府徵收過程相當粗糙，根本濫權、瀆職。另外，蔣認為縣府開闢道路應該以公地為優先，公勇路的開闢卻先徵收民地，是不公、不義、令人無法認同。
吳姓屋主表示，母親用了一輩子的心血維護，自己也有很深厚的情感，因此不願搬離，目前兩位叔叔的地已經徵收，但房子是自己的，卻要被強拆，上週已向內政部提出訴願，但縣府仍發出公文要求15日前搬空，進行地上物拆除。現在時間緊迫，後續安置也沒譜，他與母親恐得流落街頭，若真的怪手來拆，將會抗爭到底。
屏東縣政府工務處長楊慶哲表示，經過一年時間，原先不同意戶已陸續同意拆除。而為促進屏東後火車站發展，徵收拆除作業仍按表進行，15日將拆除地上物，以完成公勇路拓寬工程，目前仍持續和吳姓屋主進行溝通中。
屏東火車站後站公勇路，都市計畫開闢為12米道路，火車站改建時，執行21戶的徵收作業，當時有14戶同意拆遷並完成拆除，不過有7戶因不同意發起抗爭。縣府因採取強制徵收，去年7月強制執行拆屋時，蔣月惠因「咬女警事件」成為全國話題人物，也因此讓拆除計畫暫緩，上個月底，蔣出國期間，陸續有不同意戶點頭同意拆遷。
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