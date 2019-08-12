曹公新圳逢雨必淹 韓國瑜指示打通「瓶頸」強力清疏

2019-08-12 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄市仁武區灣內里曹公新圳一帶，兩側護岸高程不一，逢雨必淹，居民苦不堪言，高雄市長韓國瑜今午前往視察，聽取水利局簡報整治進展，他強調，河道汙泥務必清疏，否則整治效果會大打折扣。

曹公新圳整治多年，但兩岸的河堤一邊高、一邊低，豪大雨來時即往低處灌，當地灣內里長鄭文輝說，今年719時澄觀橋到仁雄橋一帶就淹水1米高，政府雖斥資1900萬整治，但重點是兩邊雜草淤泥1年一定要清疏兩次，不過似拖拖拉拉，到最近才完成發包！

高雄市長韓國瑜今午前往曹公新圳視察，水利局長李戎威簡報整治進度，指澄觀路旁的曹公新圳今年及去年都淹水，經數月盤點，從澄觀路以降共有6處瓶頸段，共會造成水位淹高2公尺以上。

六處瓶頸段包括河堤北路靠近高速公路一處、仁雄橋到速公路橋下、高速公路本身、八涳橋、台塑仁武段及一處無名橋，其中河堤北部附近的管線複雜，施工難度高，本周會找管線單位溝通。台塑仁武段牽涉汙染場址，需向環保署提整治計畫，估計花5年完工。

李戎威說，去年823淹水的範圍是從獅龍溪至仁雄橋，在6處瓶頸段還沒拓寬時，水利局會進行「臨時加高」因應，2681公尺的河道平均加高60公分，由中央補助1900萬施作，工期145工作天，預計明年2月17日完工。