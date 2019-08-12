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南臺科大師生協助旅店辦剪紙活動 實踐大學社會責任

2019-08-12 13:47聯合報 記者周宗禎╱即時報導

南臺科大學生團隊「巷由心生」學生團隊策劃「2019一剪鍾情-巷步季」，串接場域巷弄店家，一起合作的擴展系列活動。第一站在台南市中西區郡緯街普濟殿旁金屋旅棧，與來自馬祖、台中、新營等各地旅人一同剪紙呈現台南特色。

「2019一剪鍾情 - 巷步季」與不同台南在地店家合作，將「剪紙技藝」與地方產業結合，這樣的合作模式讓學生學習到許多學校課程所沒有的知識，也為這些店家增添與眾不同之處，創造專屬的店家風格，達到雙贏的成效。

這次與金屋旅棧合作的「2019一剪鍾情 - 巷步季」，將參加學員鎖定在來台南遊玩的住宿旅客，以「旅行是起點．剪紙做延伸」為主題，希望旅客們能將旅行時所見的人、事、物透過剪紙的方式表現出來；除了讓旅客們認識到剪紙藝術外，也在他們的旅程中留下了不一樣的特殊回憶。

主辦活動的工管資訊系曾碧卿老師表示，這次剪紙活動，主要的目的是希望能讓來台南的旅人，有更貼近台南在地人與物的體驗，透過剪紙活動，讓原本不相識的旅人，同桌互動分享彼此，豐富旅行的記憶與深度。

她說，活動有來自各地旅客參與，最遠的是馬祖來的婦人帶著2位姪子，更有嫁到不同縣市民眾結伴旅行，連金屋旅棧的員工也紛紛抽空參與，現場充滿著人與人互動的溫暖融洽氛圍。「2019一剪鍾情 - 巷步季」後續活動將會於8月底與9月陸續登場，歡迎大家持續關注「巷由心生文化工作坊」臉書粉絲專頁，掌握活動最新消息。

南臺科大師生協助旅店策辦剪紙活動，實踐大學社會責任。圖/校方提供
南臺科大師生協助旅店策辦剪紙活動，實踐大學社會責任。圖/校方提供
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南臺科大師生協助旅店策辦剪紙活動，指導各地旅人以剪紙呈現台南特色。圖/校方提供
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南臺科大師生協助旅店策辦剪紙活動，實踐大學社會責任。圖/校方提供
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