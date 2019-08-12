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2020亞洲阿卡貝拉國際藝術節 高雄主辦

2019-08-12 10:33中央社 高雄12日電

2020亞洲阿卡貝拉國際藝術節明年8月將在高雄舉行，高雄市副市長葉匡時在日本香川縣2019阿卡貝拉藝術節接下主辦旗，屆時全球無伴奏人聲樂團及樂迷齊聚高雄。

昨日在日本香川縣民會館舉辦2019亞洲阿卡貝拉國際藝術節閉幕音樂會上，在來自世界的頂尖人聲大師與團隊見證下，葉匡時從香川縣知事浜田惠造手中，接過2020亞洲阿卡貝拉藝術節的會旗，正式宣佈高雄市將在明年8月13日到16日舉辦第十屆亞洲阿卡貝拉藝術節，歡迎全球阿卡貝拉樂迷齊聚高雄。

第九屆的2019年亞洲阿卡貝拉藝術節與日本香川縣政府共同主辦。高市府今天新聞稿表示，葉匡時在接旗儀式致詞提到很高興這個源起於台灣的藝術節，可以在第十年回到台灣、高雄市辦理。高雄市有信心能盛大辦理第十屆的阿卡貝拉國際藝術節，歡迎全球的樂迷來到高雄。

一同出席接旗儀式的高市府文化局長林思伶表示，為迎接第十屆阿卡貝拉術節，將與主辦單位合作，預計邀請世界級葛萊美人聲大師前來高雄，展開一系列人聲合唱的城市音樂盛會，讓學生、市民更加認識阿卡貝拉的專業與精彩。

依高市府提供資料，阿卡貝拉(a cappella)是純人聲的無伴奏演出方式，亞洲阿卡貝拉藝術節為台北的Vocal Asia人聲樂集創辦，每年在亞洲不同城市辦理，已成為亞洲最大規模、最具影響力的人聲合唱藝術節。

十年來曾參與亞洲阿卡貝拉藝術節的國家及地區包括台灣、中國、香港、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、澳洲、美國、德國、瑞典、芬蘭等，歷年參與的國際團隊超過百組，相關展演超過300場，欣賞觀眾總計超過20萬人，是國際間重要無聲藝術節。

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