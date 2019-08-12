親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

郭柯合拚大選漸明朗 李正皓：兩人選票鈔票互補

豬哥反豬哥？杜特蒂與菲律賓「反性騷擾新法」

台電疏失漁民損失 南市府主動協助求償

2019-08-12 09:56中央社 台南12日電

台南市北門區市府輔導「產銷履歷達人」、黃姓青農養殖5處魚塭因台電設施故障供電，導致養殖魚蝦大量死亡，損失達500萬元。台南政市府農業局人員已派員協助求償。

台南市政府農業局表示，黃姓漁民是市府輔導新農人，從事無毒友善養殖，專研開發虱目魚相關產品，民國103、106年獲得「產銷履歷達人」肯定，103年、104年及107年所開發的水產品更3次榮獲「海宴水產精品」殊榮。

這次因台電電桿上熔絲鏈開關損壞，造成供電欠相，使漁民魚塭內增氧設施停擺，造成5處魚塭、面積合計約2.3公頃內即將收成的養殖魚蝦，包括虱目魚、龍膽石斑、紅沙、午仔魚及草蝦等大量死亡，包含魚蝦無法販售及養殖設備損壞損失，初估超過新台幣500萬元以上。

農業局漁業科關心受損青農遭遇問題，昨日已派員前往了解損失情形，並與漁民討論後續魚體處理、原有訂單因應及復養協助事宜。

農業局人員到訪時，台電也派員前來，對於因台電設施損壞造成漁民魚蝦損失求償問題，市府除請黃姓漁民保全相關證據外，並請台電公司務必研議適切補償方案，且要有善意回應。

農業局表示，會做漁民的後盾，後續將由法制處視漁民需求提供相關法律諮詢與協助，幫漁民爭取應有的損失補償維護權益。

相關新聞

高雄山區大雨 藍綠口水大戰

2019-08-12 00:19

暴雨狂炸 桃源、那瑪夏撤逾2千人

2019-08-12 00:00

打造「高雄之心」 車站成新亮點

2019-08-11 23:21

2人1組享成果 小地主點頭

2019-08-11 23:18

環保青年 用音樂扭轉墾丁印象

2019-08-11 23:07

高雄山區豪雨未停 那瑪夏、桃源明天停止上班上課

2019-08-11 19:18

墾丁其實沒有那麼糟 這位「南漂青年」跳出來相助

2019-08-11 19:14

農用膠膜焚燒髒汙空氣 屏東率先設示範回收場

2019-08-11 17:55

預警封路防災 那瑪夏台29、桃源台20禁止通行

2019-08-11 17:10

新書見面會 蔡其昌與陳其邁合體書迷拱合唱

2019-08-11 16:55

高雄桃源四社道路走山塌陷 金煌芒果無法運下山

2019-08-11 16:53

桃源區大雨災害應變三級開設 李四川親坐鎮局長赴山區

2019-08-11 15:56

山區雨勢未停 高雄那瑪夏聯外道路先搶通

2019-08-11 14:09

恆春豎孤棚 免費騎馬遊城再送迷你順風旗

2019-08-11 13:26

累積降雨量驚人 高雄19條土石流紅色、11條黃色警戒

2019-08-11 11:38

豪雨侵襲高雄山區 預防性撤離1256人

2019-08-11 11:30

屏東「職人町x職市集」 民眾直呼有「小巴黎」的FU

2019-08-11 10:18

利奇馬走後豪雨發威 高雄山區土石泥流阻斷交通

2019-08-11 08:43

屏東超低價牛排館比夜市還便宜？在地人認證：從小吃到大

2019-08-06 12:00

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

竹市謠傳今晚「送肉粽」 里長澄清只是一般法會

2019-08-11 13:24

管線施工 桃園新北12日9.8萬戶停水14到36小時

2019-08-11 22:50

疑台電設施故障 台南北門魚塭魚蝦暴斃損失逾500萬元

2019-08-11 19:23

未取得公共設施大規模解編 苗縣府：還地於民

2019-08-11 18:30

豪雨過後 阿里山鄉達娜伊谷出現限時夢幻飛瀑

2019-08-11 13:27

蘭潭無車日時段 闖入小心被罰1800元

2019-08-11 17:44

看好苗栗觀光發展 自辦市地重畫3.6億元開發產專區

2019-08-11 17:47

犀利縣議員首度充當攝影麻豆 甜美黃琤婷敬業被讚爆

2019-08-11 15:32

影／台中清晨下暴雨 多車拋錨陷水坑

2019-08-12 09:27

累積降雨量驚人 高雄19條土石流紅色、11條黃色警戒

2019-08-11 11:38

台中暴雨 五權西路國道下涵洞封閉

2019-08-12 09:36

高雄山區豪雨未停 那瑪夏、桃源明天停止上班上課

2019-08-11 19:18

兩視障兒都獲總統表揚 父母：這是我們人生必修的功課

2019-08-11 17:07

紙風車台中場租借風波 蔡易餘挺李永豐邀返鄉演2場

2019-08-11 11:48

長期未徵收 公設保留地大解編

2019-08-11 23:45

影／不是混水摸魚是清水抓蝦 南澳「蝦摸節」抓到就是你的

2019-08-11 22:04

影／龜山島上空出現3次火彩虹 恐怖巧合竟是6級強震

2019-08-11 18:13

影／這泉水好甜好涼 水湳洞消暑秘境在77.7Ｋ

2019-08-11 13:56

蔡英文明視察捷運萬大線 新北：爭取核定各項軌道建設

2019-08-11 15:32

慘！南港茶製場 花916萬經營 去年業績僅62萬元

2019-08-12 00:38

桃源區大雨災害應變三級開設 李四川親坐鎮局長赴山區

2019-08-11 15:56

他讓國產黑豆在雲林西螺復興 獲選產銷履歷達人

2019-08-11 13:23

南庄鄉苗21線124縣道嚴重坍方 注意有交通管制

2019-08-11 17:01

打造「高雄之心」 車站成新亮點

2019-08-11 23:21

恆春豎孤棚 免費騎馬遊城再送迷你順風旗

2019-08-11 13:26

航空城查估地價民批不公 5000連署陳情重估地價

2019-08-11 17:50

桃園天狼星航空營 出動塞斯納172型天鷹小飛機

2019-08-11 13:55

斥資上億創新育成基地開工 台南市長議長同台祈福

2019-08-11 17:48

捷運萬大線第二期路線 蔡英文明視察

2019-08-11 13:20

墾丁其實沒有那麼糟 這位「南漂青年」跳出來相助

2019-08-11 19:14

頂大學生為竹市健康把脈 竟發現「市民普遍運動不足」

2019-08-11 17:05

豪雨侵襲高雄山區 預防性撤離1256人

2019-08-11 11:30

「跟總統拚外交」 蔡英文向板橋足球隊喊話

2019-08-11 17:03

大甲火車站後換清水 台中警積極整頓站前違停

2019-08-12 09:33

農用膠膜焚燒髒汙空氣 屏東率先設示範回收場

2019-08-11 17:55

影／火雞肉飯也能做成米餅 嘉義市獨創伴手禮

2019-08-11 15:30

防治外來入侵種亞洲錦蛙 台管處舉辦講座

2019-08-12 07:30

北市廚餘減量不佳 柯文哲要求學校「零排出」

2019-08-12 00:10

竹市推廣海味美食及海洋保育 大小朋友體驗漁民日常

2019-08-11 17:53

台中暴雨 大肚興和路地下道積水封閉

2019-08-12 09:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top