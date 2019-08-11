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墾丁其實沒有那麼糟 這位「南漂青年」跳出來相助

2019-08-11 19:14聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東恆春半島這幾年遊客直直落，13年前到恆春鎮開旅店的「南漂青年」許聿楷，心痛負面的消費和環境問題引發熱議，去年創立音樂交流園地的「恆春現場」，拉近人的距離，年初再成立透過淨灘永續保留美麗海岸的「海漂電台」，透過音樂與海廢藝術創作，把單調的淨灘變成有「溫度」、「交朋友」的派對活動，藉由行動讓外界看到在地的美與好。

「墾丁怎被人講成那麼糟！」37歲的許聿楷原在台北從事劇場設計，因愛上恆春的好山好水和無拘無束的自由氛圍，偕曾是台北多家夜店主管的妻子南下開旅店，他說，夫妻個性不喜歡被工作規範綁住，在這裡，一條短褲、一雙夾腳拖，和任何人天南地北閒聊，不管別人視為享受人生、開創生活還是耍廢，恆春是熱愛自由在台灣最沈溺的棲息地，也視為第二個家。

屏東恆春半島這幾年遊客暴跌，之前在網路引發酸言酸語的負面消息，許聿楷聽了心痛，決定以實際行動翻點錯誤印象；他發現在地有不少音樂愛好者，於是在旅店前成立音樂交流平台性質「恆春現場」，去年底還主動封街辦民間版的跨年跨對，他說，音樂無國界，可以拉近人與人心的距離，遊客被音樂吸引過來、相互交談，發現恆春人的熱情和人情味。

許聿楷年初透過「海漂電台」臉書發起春季「環半島淨灘」，規畫恆春半島11處沙灘，在高人氣的大灣、船帆石遊憩沙灘外，也納入無人的風吹砂等沙灘，每周六淨灘一處，等11周結束，春季淨灘剛好結束，接著回到第一個地方，本月重新進入夏季的淨灘接力，他希望成為整年不間斷的四季淨灘運動；每周由各商家輪流承辦，同時安排潛水淨海和分類統計，並邀音樂人現場表演和海廢創作展示，把單調的淨灘變成歡樂的環保派對，吸引更多人參與。

他說，環境保護運動從來不該是小眾的事，打破同溫層，才能建立全民共識，有了共識恆春半島就會逐步前進，從家庭教育到社會風氣不容易，但聚沙成塔，已有超過千人次的參與，以實際行動為恆春半島的環境寫下新篇章；無論活動辦的如何，是誰發起的並不重要，大家只是盡自己所能，做一些對地球好的事情，淨灘不只是每年的一個節日活動，而是常態。

13年前偕妻到恆春鎮開旅店的「南漂青年」許聿楷（中），心痛墾丁負面的消費和環境問...
13年前偕妻到恆春鎮開旅店的「南漂青年」許聿楷（中），心痛墾丁負面的消費和環境問題引發熱議，去年創立音樂交流園地的「恆春現場」拉近人的距離，年初再成立透過淨灘永續保留美麗海岸的「海漂電台」，藉由行動讓外界看到在地的美與好。圖／取自海漂電台
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13年前偕妻到恆春鎮開旅店的「南漂青年」許聿楷（中），心痛墾丁負面的消費和環境問...
13年前偕妻到恆春鎮開旅店的「南漂青年」許聿楷（中），心痛墾丁負面的消費和環境問題引發熱議，去年創立音樂交流園地的「恆春現場」拉近人的距離，年初再成立透過淨灘永續保留美麗海岸的「海漂電台」，藉由行動讓外界看到在地的美與好。圖／取自海漂電台
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13年前偕妻到恆春鎮開旅店的「南漂青年」許聿楷（中），心痛墾丁負面的消費和環境問...
13年前偕妻到恆春鎮開旅店的「南漂青年」許聿楷（中），心痛墾丁負面的消費和環境問題引發熱議，去年創立音樂交流園地的「恆春現場」拉近人的距離，年初再成立透過淨灘永續保留美麗海岸的「海漂電台」，藉由行動讓外界看到在地的美與好。圖／取自海漂電台
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恆春淨灘沙灘
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