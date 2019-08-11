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南市槍擊案疑談判不成遭開槍 30歲男子心臟中槍身亡

農用膠膜焚燒髒汙空氣 屏東率先設示範回收場

2019-08-11 17:55聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣是農業大縣，大量使用的覆土膠布、黑網等農用塑膠膜，過去無適當處理管道，農民常隨意丟棄或露天焚繞，影響環境並造成空氣汙染；屏東縣環保局表示，運用空汙基金在里港鄉載興村設置農膜回收示範場已在本月初啟用，提供農民放置覆土膠布及農廢相關資材，回收後再送至設備製造廠商再利用，若試辦成效良好，將擴至其他鄉鎮辦理。

環保局表示，屏東縣露天燃燒大宗以農業廢棄物為主，農民將修剪的果樹廢枝葉直接就地燃燒外，瓜果類常用覆土膠布、黑網、白網等的農膜，也是農民焚燒的大宗。燃燒產生大量的粒狀汙物會造成空氣汙染；環保局多年來透過各項妥善處理方式，如代工破碎、代清運及輔導農民加入環保農園等，以果樹類焚燒最多的蓮霧為例，妥善率已提升至86%；今年度，環保局再推動農膜處理示範專區，希望解決農業廢棄物露天燃燒問題。有效改善空氣品質。

環保局指出，屏東縣主要農膜產生來源在九如、里港、枋寮及東港等鄉鎮，多用在瓜果類作物，1公頃農地約可產生1.7公噸的農膜，為有效改善農膜廢棄問題，102年度推動妥善處理方案協助收運農膜，近幾年收運量不斷提升，由102年66公頃提升至107年的167公頃，為使農膜收運後能有效資源再利用，今年度於里港鄉設回收示範專區，農民可自行將農膜載運至專區，再委託回收處理商收運後清洗造粒，再製為其他塑料，預估今年度可處理260公頃約462噸的農膜回收。

環保局也呼籲民眾禁止露天燃燒行為，農友勿將農業廢棄物（廢枝葉、稻草、肥料袋等）直接就地燃燒，若經民眾陳情、查獲將依法告發處分，依空氣汙染防制法可處1200元以上、10萬元以下罰鍰，應注意避免因觸法受罰；有採用破碎及代清運處理等需要，可洽環保局專屬網頁或專線(08-7361441賴小姐)了解及利用相關輔導措施。

屏東縣環保局運用空汙基金在里港鄉載興村設置農膜回收示範場已在本月初啟用，提供農民...
屏東縣環保局運用空汙基金在里港鄉載興村設置農膜回收示範場已在本月初啟用，提供農民放置覆土膠布及農廢相關資材，回收後再送至設備製造廠商再利用。圖／屏東縣環保局提供
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農民屏東縣廢棄物
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