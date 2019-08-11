農用膠膜焚燒髒汙空氣 屏東率先設示範回收場

2019-08-11 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣是農業大縣，大量使用的覆土膠布、黑網等農用塑膠膜，過去無適當處理管道，農民常隨意丟棄或露天焚繞，影響環境並造成空氣汙染；屏東縣環保局表示，運用空汙基金在里港鄉載興村設置農膜回收示範場已在本月初啟用，提供農民放置覆土膠布及農廢相關資材，回收後再送至設備製造廠商再利用，若試辦成效良好，將擴至其他鄉鎮辦理。

環保局表示，屏東縣露天燃燒大宗以農業廢棄物為主，農民將修剪的果樹廢枝葉直接就地燃燒外，瓜果類常用覆土膠布、黑網、白網等的農膜，也是農民焚燒的大宗。燃燒產生大量的粒狀汙物會造成空氣汙染；環保局多年來透過各項妥善處理方式，如代工破碎、代清運及輔導農民加入環保農園等，以果樹類焚燒最多的蓮霧為例，妥善率已提升至86%；今年度，環保局再推動農膜處理示範專區，希望解決農業廢棄物露天燃燒問題。有效改善空氣品質。

環保局指出，屏東縣主要農膜產生來源在九如、里港、枋寮及東港等鄉鎮，多用在瓜果類作物，1公頃農地約可產生1.7公噸的農膜，為有效改善農膜廢棄問題，102年度推動妥善處理方案協助收運農膜，近幾年收運量不斷提升，由102年66公頃提升至107年的167公頃，為使農膜收運後能有效資源再利用，今年度於里港鄉設回收示範專區，農民可自行將農膜載運至專區，再委託回收處理商收運後清洗造粒，再製為其他塑料，預估今年度可處理260公頃約462噸的農膜回收。