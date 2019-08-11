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當日本玄米遇上台灣紅藜 抹茶族驚呼「台日絕配」

2019-08-11 17:49聯合報 記者潘欣中╱即時報導

農業生物科技園區的食品原料大廠四海食品，獨家引進日本富士山下靜岡縣小柳津老茶廠的頂級抹茶，搭配台灣屏東魯凱族的原生種去殼有機紅藜，經反覆實驗找出紅藜與抹茶的黃金比例，今天在環球購物中心屏東店舉辦「日本玄米抹茶拿鐵試飲會」，日本抹茶愛好者品嘗後，讚濃厚而尾韻甘甜的口感，讓人驚艷，形容是經典的「台日絕配」。

四海食品公司總經理郭裕仁說，小柳津號稱是富士山下覆蓋天空的茶園，因為海拔超過300公尺，日照長度低，終年水氣氤氳，因而兒茶素豐富，內含大量茶鮮味胺基酸，散發前所未有的濃烈抹茶風味，也是全球知名高價咖啡連鎖品牌與頂級連鎖漢堡店在日本獨家使用的抹茶拿鐵原料，這次獨家進口來台，結合魯凱族獨特的紅藜。

他說，日本人作風慎重嚴謹，四海食品多次親訪日本第三代職人小柳津正男，且小柳津正男指派小柳津孝之數度親至四海食品在農科生技園區的廠房反覆考察，確認相關設備與作業程序均符合嚴苛製茶標準，並懇談30多回合，費盡千辛萬苦終於爭取到獨家代理，獲得獨家代理是屏東之光，也是亞洲首家獲得授權的海外團隊

指導DIY調配紅藜與抹茶黃金比例的研發經理指出，玄米抹茶拿鐵使用的是碾茶廠每年5月春天第一摘製作的抹茶，吸收從去年10月到今年4月所有的日月精華，採用遮蔽太陽光線20天以上的栽培工法，須收成時細心摘取新葉，再經高溫蒸煮以及乾燥後再去除菁葉脈，最後才成為珍貴的碾茶，因此口感極致濃厚而尾韻甘甜。

魯凱族的紅藜農夫張誌紜說，本身是義美食品簽約的紅藜供應商，紅藜是由百歲人瑞巴鳳英傳承70餘年、數十公頃田地種出來的，因族人認為紅藜是上帝的應許，全數都是友善農耕的耕作方式，不噴農藥或施肥，且一年只收成一次，充滿土壤的清香與甘甜，搭配日式抹茶，格外有種讓人回味無窮、似有若無的紅藜清香。

四海食品公司今天在環球購物中心屏東店舉辦「日本玄米抹茶拿鐵試飲會」，日本抹茶愛好...
四海食品公司今天在環球購物中心屏東店舉辦「日本玄米抹茶拿鐵試飲會」，日本抹茶愛好者嚐後指濃厚而尾韻甘甜的口感，讓人驚艷，形容是經典的「台日絕配」。記者潘欣中／翻攝
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四海食品，獨家引進日本富士山下靜岡縣小柳津老茶廠的頂級抹茶，搭配台灣屏東魯凱族的...
四海食品，獨家引進日本富士山下靜岡縣小柳津老茶廠的頂級抹茶，搭配台灣屏東魯凱族的原生種去殼有機紅藜，經反覆實驗找出紅藜與抹茶的黃金比例。記者潘欣中／翻攝
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四海食品公司今天在環球購物中心屏東店舉辦「日本玄米抹茶拿鐵試飲會」，魯凱族的紅藜...
四海食品公司今天在環球購物中心屏東店舉辦「日本玄米抹茶拿鐵試飲會」，魯凱族的紅藜農夫張誌紜（中）指有種讓人回味無窮、似有若無的紅藜清香。記者潘欣中／翻攝
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魯凱族考察
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