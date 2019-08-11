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新書見面會 蔡其昌與陳其邁合體書迷拱合唱

2019-08-11 16:55聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

立法院副院長蔡其昌新書《後背包的初心-蔡其昌的人生解題法》推出短短不到兩周，登上博客來、誠品、金石堂網路書店暢銷排行第一名，新書庫存不足，出版商天下文化已緊急再版，粗估銷售量已將近萬本，蔡其昌同時規畫台中、高雄兩地簽書會，今天下午在高雄辦簽書會，行政院副院長陳其邁來助陣，還高歌一曲那英的「夢一場」。　　

今天蔡其昌在高雄場舉辦簽書見面會，邀他的合唱搭檔「雙其淋二人組」行政院副院長陳其邁、立法委員李昆澤、邱議瑩、市議員何權峰、簡煥宗、李柏毅、邱俊憲等人都到場。

蔡其昌說，寫這本書是要告訴大家不要怕失敗，要從失敗中努方站起來，他在新書中卻是分享他「失敗的經驗」，他說，自己從小就不出色，但是他想告訴大家，「就算你從小沒有人注意你，也不表示你長大之後不會有人注意你，一個nobody有一天也有機會當立法院副院長」。

蔡其昌和陳其邁之前曾一起唱歌過，被人喻為「雙其淋二人組」，原本兩人要再合唱，但陳其邁選擇唱那英的「夢一場」，蔡其昌說，那他在旁欣賞就好。

事後在聯訪時，記者問到，兩人沒有一起合唱，蔡其昌說，因為大家其實都是來聽其邁唱歌的，他負責寫書，陳負責唱歌。

蔡說，的想說利用這個機會讓陳其邁好好唱一首歌，來洗刷過去陳其邁的唱歌變成網路很好笑的笑話，果然今天唱得很好，真的很感動，懷疑陳過去是故意唱不好，要把最好的留在蔡其昌的簽書會才來唱，「剛剛是我認識陳其邁以來唱得最好的一次，希望他以後都發揮這種水準」

蔡其昌還消遣陳其邁說，今天聽陳唱這麼好「真的很意外」，因為陳的水準蔡都知道，如果跟陳合唱，要很小心，否則本來會唱的歌，可能跟陳合唱後都會變得五音不全。

面對陳其邁唱的歌都是王菲、張惠妹到那英都是天后級的女歌手，會不會覺得很難唱？陳其邁說，唱歌是隨興啦，要多加練習，還說「有一天我會是被政治耽誤的歌手。」

至於是否會特別練唱，陳其邁說，「沒有！沒有！」，都是有空時才再練，已經好幾年大概都是在節慶或跑攤會唱一些台語歌曲，像「春夏秋冬」比較厲害，這種歌以前在KTV唱，現在比較沒有機會。

行法院副院長陳其邁今天在立法院副院長蔡其昌的新書發表會中露一手，唱一段那英的「夢...
行法院副院長陳其邁今天在立法院副院長蔡其昌的新書發表會中露一手，唱一段那英的「夢一場」。記者謝梅芬／攝影
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行法院副院長陳其邁今天在立法院副院長蔡其昌新書發表會中露一手，唱一段那英的「夢一...
行法院副院長陳其邁今天在立法院副院長蔡其昌新書發表會中露一手，唱一段那英的「夢一場」。記者謝梅芬／攝影
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陳其邁蔡其昌行政院
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