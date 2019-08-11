新書見面會 蔡其昌與陳其邁合體書迷拱合唱

2019-08-11 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



立法院副院長蔡其昌新書《後背包的初心-蔡其昌的人生解題法》推出短短不到兩周，登上博客來、誠品、金石堂網路書店暢銷排行第一名，新書庫存不足，出版商天下文化已緊急再版，粗估銷售量已將近萬本，蔡其昌同時規畫台中、高雄兩地簽書會，今天下午在高雄辦簽書會，行政院副院長陳其邁來助陣，還高歌一曲那英的「夢一場」。

今天蔡其昌在高雄場舉辦簽書見面會，邀他的合唱搭檔「雙其淋二人組」行政院副院長陳其邁、立法委員李昆澤、邱議瑩、市議員何權峰、簡煥宗、李柏毅、邱俊憲等人都到場。

蔡其昌說，寫這本書是要告訴大家不要怕失敗，要從失敗中努方站起來，他在新書中卻是分享他「失敗的經驗」，他說，自己從小就不出色，但是他想告訴大家，「就算你從小沒有人注意你，也不表示你長大之後不會有人注意你，一個nobody有一天也有機會當立法院副院長」。

蔡其昌和陳其邁之前曾一起唱歌過，被人喻為「雙其淋二人組」，原本兩人要再合唱，但陳其邁選擇唱那英的「夢一場」，蔡其昌說，那他在旁欣賞就好。

事後在聯訪時，記者問到，兩人沒有一起合唱，蔡其昌說，因為大家其實都是來聽其邁唱歌的，他負責寫書，陳負責唱歌。

蔡說，的想說利用這個機會讓陳其邁好好唱一首歌，來洗刷過去陳其邁的唱歌變成網路很好笑的笑話，果然今天唱得很好，真的很感動，懷疑陳過去是故意唱不好，要把最好的留在蔡其昌的簽書會才來唱，「剛剛是我認識陳其邁以來唱得最好的一次，希望他以後都發揮這種水準」

蔡其昌還消遣陳其邁說，今天聽陳唱這麼好「真的很意外」，因為陳的水準蔡都知道，如果跟陳合唱，要很小心，否則本來會唱的歌，可能跟陳合唱後都會變得五音不全。

面對陳其邁唱的歌都是王菲、張惠妹到那英都是天后級的女歌手，會不會覺得很難唱？陳其邁說，唱歌是隨興啦，要多加練習，還說「有一天我會是被政治耽誤的歌手。」