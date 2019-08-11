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高雄桃源四社道路走山塌陷 金煌芒果無法運下山

2019-08-11 16:53聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

桃源區四社聯絡道有走山危機，交通中斷。記者徐白櫻／翻攝
桃源區四社聯絡道有走山危機，交通中斷。記者徐白櫻／翻攝
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高雄山區累積雨量超過300毫米，桃源區四社聯絡道路昨晚出現嚴重塌陷，最深落差達1.6公尺，短時間無法修復。當地居民說，道路中斷影響百餘居民通行，而且此道路是通往美秀台唯一道路，正值產季的金煌芒果無法運輸，農民內心焦急。

桃源區公所災害應變中心一級開設，昨晚連夜撤離827人。今天一早，居民發現，桃源市區通往四社部落的聯絡道路嚴重走山，路面塌陷長40公尺、寬10公尺，約影響30戶、百餘居民，汽機車無法通行。

桃源里長高幕源表示，今年5月左右，四社聯絡道路出現裂痕，公所報請市府修復，不料工程尚未發包，此次豪雨導致塌陷情況加劇，目前塌陷最深處約1.6公尺，居民必須步行通過塌陷處，在中斷處放置交通工具接駁下山。

高幕源說，四社部落交通中斷，但山上聚落安全無虞，未考慮撤離居民，公所人員與居民設法找尋替代道路，令人擔心的是，美秀台芒果正在採收期，此道路是唯一道路，交通中斷不僅影響居民就學與就醫，農作物也無法運輸下山，希望儘早找到替代道路。

高市府農業局表示，金煌芒果的重要產地之一，種植面積約240公頃；今年的金煌芒果量多質佳，上月31日，農業局長吳芳銘北上推廣銷售，半小時直播賣出340箱、2040公斤。

桃源金煌芒果正值產季，直播銷售成績亮眼。圖／高市府農業局提供
桃源金煌芒果正值產季，直播銷售成績亮眼。圖／高市府農業局提供
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桃源區桃源里四社道路塌陷封閉，百餘住戶通行受阻，農民擔心芒果無法運輸下山。記者徐...
桃源區桃源里四社道路塌陷封閉，百餘住戶通行受阻，農民擔心芒果無法運輸下山。記者徐白櫻／翻攝
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芒果修復替代道路
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