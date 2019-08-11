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桃源區大雨災害應變三級開設 李四川親坐鎮局長赴山區

2019-08-11 15:56聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄山區受颱風利奇馬遠離，西南風帶來豪雨影響，今天下午高雄副市長李四川進駐災害應變中心三級開設、主持工作會議；截至今下午1點共獲報12件災情，剩5件較無立即危險的處理中，無人員傷亡，桃源區居民已撤離或依親共827人、那瑪夏1256人全部依親；市府工務局長已親赴桃源公所。

李四川受訪說，高雄市雖沒在颱風警戒區，市府仍三級開設到現在，由於昨天所有氣象報告提醒颱風過後山區會豪大雨，他昨早上9點就召集相關局處、6個山區公所開工作會及視訊；昨晚土石流轉為紅色警戒19條、黃色11條，2個區就撤離所有保全戶，道路該封閉皆有做設施。

李四川也說，那瑪夏今上午對外發布停班停課，氣象局昨天報告尚未達停班課標準，但市府授權區長若現場有豪大雨狀況就可自行宣布，所以11點40分氣象局發布豪大雨，而區長8點就宣布停班課。

災害應變中心根據預報資料，指出桃源區小關山站24小時累積雨量377.5毫米，達「大毫米等級」，不過晚上西南風將逐漸減弱、雨勢較為趨緩。山區共11條土石流黃色警戒、19條紅色警戒，後續應不會再增加，山區須慎防坍方及落石；平地部分有零星降雨，預料明上午會有局部陣雨。

李四川也確認災情，據8月8日豪雨應變中心成立至今天下午1點，共獲報12件，包括土石崩落、廣告招牌掉落、路樹倒塌、建物空屋毀損等，7件已經處理完畢。至於居民疏散，那瑪夏區共1256人依親，桃源區19人住在活動中心、808人依親共827人。

李四川現場連線那瑪夏區公所、桃源區公所，李四川也提醒一定要特別注意，隨時有狀況通報災害中心，並請工務局長到桃源區公所、有必要也可去那瑪夏公所。

李四川提醒環保局針對易淹水路段的側溝，持續進行清疏、巡檢，避免樹葉或雜物阻塞；於桃源區公所回報社區便道坍塌，市府工務局派員勘查，如果地主同意私人土地供使用，工務局將進行便道搶通；

高雄副市長李四川（右）叮嚀各局處及區公所注意防災、救災。記者林伯驊／攝影
高雄副市長李四川（右）叮嚀各局處及區公所注意防災、救災。記者林伯驊／攝影
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高雄市副市長李四川視訊山區的公所。記者林伯驊／攝影
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高雄市防災應變中心目前三級開設。記者林伯驊／攝影
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高雄副市長李四川（右）今下午召開防災會議聽取簡報。記者林伯驊／攝影
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高雄市防災應變中心今天下午召開工作會議。記者林伯驊／攝影
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李四川那瑪夏颱風
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