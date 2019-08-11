桃源區大雨災害應變三級開設 李四川親坐鎮局長赴山區

2019-08-11 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄山區受颱風利奇馬遠離，西南風帶來豪雨影響，今天下午高雄副市長李四川進駐災害應變中心三級開設、主持工作會議；截至今下午1點共獲報12件災情，剩5件較無立即危險的處理中，無人員傷亡，桃源區居民已撤離或依親共827人、那瑪夏1256人全部依親；市府工務局長已親赴桃源公所。

李四川受訪說，高雄市雖沒在颱風警戒區，市府仍三級開設到現在，由於昨天所有氣象報告提醒颱風過後山區會豪大雨，他昨早上9點就召集相關局處、6個山區公所開工作會及視訊；昨晚土石流轉為紅色警戒19條、黃色11條，2個區就撤離所有保全戶，道路該封閉皆有做設施。

李四川也說，那瑪夏今上午對外發布停班停課，氣象局昨天報告尚未達停班課標準，但市府授權區長若現場有豪大雨狀況就可自行宣布，所以11點40分氣象局發布豪大雨，而區長8點就宣布停班課。

災害應變中心根據預報資料，指出桃源區小關山站24小時累積雨量377.5毫米，達「大毫米等級」，不過晚上西南風將逐漸減弱、雨勢較為趨緩。山區共11條土石流黃色警戒、19條紅色警戒，後續應不會再增加，山區須慎防坍方及落石；平地部分有零星降雨，預料明上午會有局部陣雨。

李四川也確認災情，據8月8日豪雨應變中心成立至今天下午1點，共獲報12件，包括土石崩落、廣告招牌掉落、路樹倒塌、建物空屋毀損等，7件已經處理完畢。至於居民疏散，那瑪夏區共1256人依親，桃源區19人住在活動中心、808人依親共827人。

李四川現場連線那瑪夏區公所、桃源區公所，李四川也提醒一定要特別注意，隨時有狀況通報災害中心，並請工務局長到桃源區公所、有必要也可去那瑪夏公所。