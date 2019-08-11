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恆春豎孤棚 免費騎馬遊城再送迷你順風旗

2019-08-11 13:26聯合報 記者潘欣中╱即時報導

流傳百年的屏東恆春中元豎孤棚（搶孤）活動將於15日登場，濃濃的「鬼月」色彩和震撼感官的競技方式，已成為地方年度文化觀光盛事，今天上午在祭壇舉行開香儀式；今年除了14日的踩街嘉年華，15日發送超過4000份孤品，主辦單位還加入免費騎馬巡禮古城和送限量版文創品「豎孤棚順風旗吊飾」活動，帶遊客造訪全台保存最完整的古城。

恆春豎孤棚傳統是4根牛油柱供攀爬競賽，前恆春鎮長葉明順2007年為擴大參與增至36子，除了象徵恆春4座城門的原始4柱保留不予攀爬，每年開放32隊、每隊8人競技；今年除了去年前3名隊伍都報名，爭奪30萬冠軍獎項，一度拒絕參賽的宜蘭頭城搶孤隊，在鄉代表李建華去電解釋去年的抽籤「誤會」後已寄交報名表，讓恆春和宜蘭每年的互訪交流不致中斷。

恆春鎮長盧玉棟表示，恆春豎孤棚全台獨特的民俗文化體驗，恆春又是全台唯一完整保存4座城門的古城，今年特別加入穿古裝、騎馬巡禮古城的免費體驗活動，時間為14日、15日上午9時至11時及下午2時至5時，地點在北門城牆段，14日踩街活動、8月15日豎孤棚晚會活動現場拍照打卡上傳，即可獲得祈求平安的限量版文創品「豎孤棚順風旗吊飾」，也和「海角七號─阿嘉的家」合作打卡送優惠活動，希望讓遊恆春、賞競賽的旅客收穫滿滿，拉抬觀光業。

豎孤棚當晚民眾最期待的「搶孤品活動」，將發送超過4000份以上的孤品，晚會表演邀請傳統樂曲二胡女神馮啟絜、恆春之星王中平夫妻，並由資深藝人白冰冰搭擋歐巴團體「台一線」東諺、阿文聯手主持，另有來自超級星光大道曾治豪和唱將甜心蘇宥蓉的表演。

屏東恆春中元豎孤棚（搶孤）活動將於15日登場，今年除了14日的踩街嘉年華，15日...
屏東恆春中元豎孤棚（搶孤）活動將於15日登場，今年除了14日的踩街嘉年華，15日發送超過4000份孤品，主辦單位還加入免費騎馬巡禮古城和送限量版文創品「豎孤棚順風旗吊飾」活動。記者潘欣中／攝影
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流傳百年的屏東恆春中元豎孤棚（搶孤）活動將於15日登場，今天上午在祭壇舉行開香祭...
流傳百年的屏東恆春中元豎孤棚（搶孤）活動將於15日登場，今天上午在祭壇舉行開香祭拜儀式。記者潘欣中／攝影
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屏東恆春中元豎孤棚（搶孤）活動將於15日登場，今年除了14日的踩街嘉年華，15日...
屏東恆春中元豎孤棚（搶孤）活動將於15日登場，今年除了14日的踩街嘉年華，15日發送超過4000份孤品，主辦單位還加入免費騎馬巡禮古城和送限量版文創品「豎孤棚順風旗吊飾」活動。記者潘欣中／攝影
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流傳百年的屏東恆春中元豎孤棚（搶孤）活動將於15日登場，今天上午在祭壇舉行開香祭...
流傳百年的屏東恆春中元豎孤棚（搶孤）活動將於15日登場，今天上午在祭壇舉行開香祭拜儀式。記者潘欣中／攝影
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恆春搶孤文創
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