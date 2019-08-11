屏東「職人町x職市集」 民眾直呼有「小巴黎」的FU

2019-08-11 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



為鼓勵屏東青年勇敢創業、活絡地方經濟，屏東縣政府舉辦每月兩次的「職人町x職市集」市集活動，於每月第二、四周的周末至今年11月底，不僅提供職人及市集攤友一個友善平台，更讓青創團隊能有更多的機會展現自我品牌；市民在歐式建築氛圍的職人町悠閒聽音樂、喝咖啡、挑好物，直呼有「小巴黎」的FU。

屏東縣政府表示，為讓在地青年勇於逐夢，縣府成立青創聚落、職人町等創業空間，並透過市集的推廣、商品的行銷發展出在地品牌特色，讓政府成為青創的好夥伴，助年輕人創業打造自己的事業品牌，也期許職市集成為一個優良平台，承載著回鄉青年、引領著在地職人一起滾動向前走；以「主題市集」進行的市集活動，在屏東市仁德路43巷的「職人町」和勝利路77號的青創聚落同步舉辦。

縣府說，在職人町32個在地青創團隊參與外，也廣邀在地青創者及全國各地攤友加入行列，縣府青年學院特別架設「職人物聯網」網站平台，提供職人及市集攤友將商品及服務於網路販售，以說故事的力量行銷品牌，並結合專業英日文介紹，提供無國界國際化的服務，讓外國遊客能更輕易的認識屬於屏東的職人文化，另市集活動現場安排藝人、樂團表演及打卡免費拿創意商品活動。詳情可上職市集臉書。