影／來看黑翅鳶抓老鼠！台中霧峰黑翅鳶米打進全聯

2019-08-11 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市霧峰區農會推廣友善耕作益全香米，農民採用無農藥、無化肥，草生栽培的益全香米復育有成，吸引一對黑翅鳶在田間滅鼠護稻，栽植出高品質的「黑翅鳶米」，也繼屏東「老鷹紅豆」之後，成功打進全聯通路。

屏東科大野生動物保育研究所鳥類生態研究室研究助理林惠珊說，農民過去種植紅豆毒鼠、毒鳥，造成屍橫遍野，屏東科大野生動物保育研究所輔導屏東農民種植「老鷹紅豆」做到不毒鳥、不做用落葉劑等產銷履歷，老 鷹得以復育，賣進全聯；台中霧峰「黑翅鳶米」做得更好，無農藥、無化肥，草生栽培的益全香米，復育黑翅鳶滅鼠，也成功打進全聯通路。

霧峰區農會總幹事黃景建說，霧峰區農會4年前推行自然農法耕作，以保價收購農民不用化肥、農藥和除草劑耕作的益全香，從最早的5甲地到現在的50甲地，克服雜草、蟲害、鼠害等問題，並且在田野豎起棲架，成功吸引黑翅鳶到來，白鷺鷥、黃頭鷺、紅冠水雞、田蛙等也回來了。霧峰區農會除了「黑翅鳶米」即日起在霧峰區農會販售外，也以外包裝畫有黑翅鳶的「草本益全香米」打進全聯通路，上個月上市。

水保局台中分局農村營造課長翁志成說，黑翅鳶自90年在台灣出現紀錄後，近年已成為台灣平原普遍分布的猛禽，並且屬於二級保育類物種，黑翅鳶會空中定點振翅、懸停，搜尋田間獵物，主食為田鼠，是鼠害防治好幫手。