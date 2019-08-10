台灣基進陳柏惟惜別高雄轉戰台中 民進黨公職站台力挺

2019-08-10 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄子弟、台灣基進發言人陳柏惟確定到台中市立委第二選區參選，他今晚在高雄鳳山五甲龍成宮辦「高雄你聽我說」惜別晚會，逾2000人坐滿龍成宮廣場；為他站台的不只台灣基進的黨員，民進黨丶時代力量公職人員也專程為他加油打氣，行政院副院長陳其邁還唱「聽海」為陳柏惟助勢，今天只唱前面幾句，允諾明年陳柏惟如當選，他會把整首「聽海」唱完。看到這麼多熱情的民眾、朋友相挺，陳柏惟一上台忍不住紅了眼眶，對立委選舉更有決心和信心。

陳柏惟今天晚間7點到9點50分在高雄鳳山五甲龍成宮舉辦「高雄你聽我說」惜別晚會。台灣基進黨主席陳奕齊、陳其邁、民進黨立委劉世芳、邱議瑩、李昆澤、林靜儀、許智傑、賴瑞隆、趙天麟、管碧玲、民進黨副祕書長林飛帆丶無黨籍立委林昶佐、時代力量立委洪慈庸、高雄市文化局前局長尹立、藝人楊大正丶網紅陳嘉行丶台北市議員呱吉、台中市議員陳世凱、高雄市議員高閔琳、林智鴻、邱俊憲、時代力量高雄市議員黃捷等都為陳柏惟加油，其中林飛帆和林昶佐錄影片挺陳柏惟前進台中海線。

陳柏惟說，「護台防中」是2020大選所有台灣人民的重大任務，台灣基進和民進黨合作投入立委選戰，推他到台中參選，兩黨朝「台上中下」目標挺進，要用一張「台灣牌」換下一張「中國牌」。

高雄市民進黨立委許智傑丶賴瑞隆丶劉世芳丶邱議瑩丶趙天麟丶李昆澤、管碧玲等一字排開挺陳柏惟，邱議瑩、趙天麟以自己8年前參選立委的經驗，鼓勵陳柏惟要有信心，不要怕在地勢力的優勢。邱談到，8年前她初到高雄大旗美地區參選，趙在高雄市苓雅區丶新興丶前金選區參選挑戰當時尋求連任的國民黨邱毅，一開始選情不被看好，卻能逆轉勝。趙表示，那時很多人不認為他能勝選，結果很多人反因此為他助選。

陳其邁上台唱「聽海」，要大家為到台中海線參選的陳柏惟拉票，請大家把陳柏惟送到台中當選立委，別讓陳柏惟成為「海景第一排」的消波塊，並鼓勵陳勇往向前。陳其邁說，「聽海」中還有一句「藍色是憂鬱」，請大家記住這一句。

陳其邁今天只哼唱「聽海」的前幾句歌詞，他說，陳柏惟如當選，會把「聽海」唱完。

民進黨公職人員很少這麼多人一起為其他政黨參選人站台，陳柏惟這場造勢活動因此更顯特別，也看得出民進黨對在台中海線與台灣基進合作之重視。

陳柏惟將這場活動視為「給高雄的一封情書」，最大意義是要向高雄的支持者表達最深感謝，謝謝支持者一路相挺，不論身處何處，他都以身為高雄人、台灣魂為榮。

他說，高雄是他成長、求學、工作、投入政治的「起家厝」，離開家鄉，說沒有不捨是騙人的，但他相信只要是為了台灣這片土地好，鄉親一定會支持他的決定。