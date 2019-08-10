國定古蹟墓園石獅失而復得 重新安座村民買「乖乖」拜

2019-08-10 22:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



在上月底遭竊的國定古蹟「陳健墓」石獅今天進行安座，在多位陽翟耆老進行祭拜儀式後，隨即將石獅重新安放回墓前，讓牠繼續守護墓園，有趣的是村民的人特別準備「乖乖」零食來祭拜石獅，希望牠吃了，可以乖乖，以後不要再亂跑。

有463年歷史的國定古蹟「陳健墓」座落在僻靜的金門縣金沙鎮東珩村郊外，平日人煙罕至，沒想竟引起李姓、王姓2名歹徒覬覦，在7月底趁著夜黑風高將古墓前的一尊石獅給偷走，好在2人偷竊後心神不寧、作賊心虛，將石獅搬回古墓原處棄置，沒想到反而被警方在案發後臨時架設的監視器拍個正著，循線逮人。

對於石獅能重新「返家」，村莊裡都相當開心，直說是「祖先庇佑」，今天也擇吉時將石獅重新綁上紅彩帶安座回墓前，讓牠繼續守護墓園。陽翟的耆老陳清江、信房中巷陳氏宗親會理事長陳偉陽與金沙鎮光前里里長黃文成今天依古禮上香燒紙錢，向祖先稟告此事。

黃文成表示，這次村民特別準備祭品「乖乖」零食，希望石獅吃了，以後可以乖乖，不要在亂跑，讓人看了不覺得莞爾一笑。但也有村民說，石獅很乖，是賊人不乖，應該把竊賊叫來墓前罰跪。