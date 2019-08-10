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影／前立委林國慶「俠義」 募168萬助解決小林裁判費

2019-08-10 19:35聯合報 記者王昭月╱即時報導

前立委林國慶日前獲知高雄小林村民因國賠案被法院追討裁判費而傷神，在8月8日莫拉克風災10周年當天發起直播公益拍賣，今天傍晚搭高鐵南下高雄把這筆168萬的捐款面交前小林村自救會，另曾諾要幫小林人解決此事的高雄市長韓國瑜，也表明100萬個人捐款12日即會匯出，讓小林村民感動不已。

高雄上百名小林村民在莫拉克災後申請國賠求償，但高市府放棄上訴後，卻陸續被追討訴訟裁判費，缺口約200萬，造成提告的村民莫大負擔，高雄市長韓國瑜事後承諾個人會一肩扛起，捐出的100萬下周就會匯出，與小林村民曾有情誼的前立委林國慶，也利用公益直播平台募得160萬，他另加捐8萬元，今天一起送交前小林村自救會。

林國慶說自己在高雄住過13年，在此地成家立業，過去在市場做生意時，認識小林村民潘建志，兩人非常要好，假日常往小林跑，建立深厚情誼。這次一聽到的小林村民面臨裁判費追討問題，當下決定拍賣募款。原想將款項交高雄市，但市府礙於法規無法收受，因此親下高雄面交，沒想到一扺高雄，得知昔日好友潘建志已過世多年，他當場紅了眼。

小林村前自救長蔡松諭感謝林國慶及文山伯及參與義賣的朋友，在88風災10周年這天伸出援手，解小林燃眉之急，他也感謝韓市長，履行承諾捐出百萬款項。

他提出本月5日最新收至的法院催繳通知說，裁判費額度動輒十幾廿萬，其中亦有八八風災的孤兒，要繳接近30萬！蔡表示，小林的案子不是個案，未來極端天候下每個人都可能遇上集體訴訟問題，呼籲立委一定要推動裁判費的修法，才不會讓這個事件一再重演。

蔡松諭表示，韓國瑜市長在他的認知內，是位有高度同理心市長，上次放棄上訴及這次裁判費問題，都在極短時間內解決，令人感謝。但他強調，訴訟裁判費應是「富人的門檻」而不是窮人的高牆，不應成為窮人進到法院爭取權益的一道高牆，希望所有立委放下大選成見，拋開藍綠，一起合力推動裁判費的修法。

前立委林國慶發起義賣，所得捐小林村繳纳訴訟裁判費，小林村自救會長蔡松諭回贈新書，...
前立委林國慶發起義賣，所得捐小林村繳纳訴訟裁判費，小林村自救會長蔡松諭回贈新書，並寫下「仗義俠客」，表達感謝。記者王昭月／攝影
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前立委林國慶（左二）與文山伯張文山（右一）等人發起義賣，捐出168萬協助高雄小林...
前立委林國慶（左二）與文山伯張文山（右一）等人發起義賣，捐出168萬協助高雄小林村民繳交訴訟裁判費，捐款過程由律師陳意青（左一）見證。記者王昭月／攝影
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前立委林國慶與文山伯張文山等人發起義賣，捐出168萬協助高雄小林村民繳交訴訟裁判...
前立委林國慶與文山伯張文山等人發起義賣，捐出168萬協助高雄小林村民繳交訴訟裁判費。希望此後小林人能「一路發」。記者王昭月／攝影
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