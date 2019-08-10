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中油與高雄社教館舉辦民歌公益演唱會 湧入千名觀眾

2019-08-10 18:40聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高市社教館與中油大林煉油廠合作，今天在社教館舉辦民歌公益演唱會，邀請高雄市腦性麻痺服務協會會員欣賞，並釋出名額讓市民網路報名免費參與，365個席位在3分鐘迅速額滿。歌手王瑞瑜、施孝榮、殷正洋、王海玲與凃佩岑，一起為公益而唱，台下千名觀眾也跟著唱和。

中油邀請鄰近學校師長及社區居民、員眷同歡，還有多年贊助社教館推廣藝文活動的在地企業巴巴事業、九乘九文具專家等企業。主辦單位更安排180 席次讓長期爭取腦性麻痺者福利的幕後支持者無償觀賞。

中油大林煉油廠感謝社教館提供優質演藝廳為公益演唱會場地，並規劃活動內容，協助藝人邀請、活動宣傳，同心合力促成此公益演唱會。館長沈坤佑表示，中油公司秉持著「取之於民，回饋於民」的企業社會責任，長期支持館舍園區及藝文活動之推廣，認養社教館綠地維護，多年榮獲大型基地組空品淨化區特優獎項，為小港區居民塑造優質的休閒環境，也持續贊助各類藝文活動經費，未來雙方將在社會關懷與藝文活動上做更深更廣的合作。

金韻獎冠軍歌手王海玲一登場就展現深厚的唱功，帶來「秋蟬」、「微風往事」等一連串動人的民歌，歌聲與旋律既優美又懷舊，現場掌聲不斷。施孝榮演唱「歸人沙城」、「拜訪春天」、「木棉道」、「俠客」等多首膾炙人口的歌曲。

民歌手王瑞瑜近年投身公益演唱，聽眾從癌末病人、孤獨長者、視障人士到燒燙傷患者都有，更擔任腦麻代言公益大使，甚至自費發行專輯為腦性麻痺的孩子募款。他表示，唱歌讓自己知道怎麼幫助別人，這幾年經常投身腦性麻痺者的公益活動，讓他從完全不了解腦麻病友，到現在和腦麻小朋友打成一片，以美妙歌聲拉近彼此的距離。活動中特別安排腦性麻痺學童獻場一首「春風」。

最後由曾獲金鐘獎、金鼎獎、金曲獎最佳男歌手美譽的殷正洋，壓軸演唱「橄欖樹」、「港都夜雨」、「城裡的月光」，觀眾聽得忘我。

金韻獎冠軍歌手王海玲一登場就展現深厚的唱功，帶來「秋蟬」等民歌。圖／高雄社教館提...
金韻獎冠軍歌手王海玲一登場就展現深厚的唱功，帶來「秋蟬」等民歌。圖／高雄社教館提供
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民歌手王瑞瑜與腦麻孩子一起演出。圖／高雄社教館提供
民歌手王瑞瑜與腦麻孩子一起演出。圖／高雄社教館提供
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民歌手施孝榮演唱「歸人沙城」、「拜訪春天」等多首膾炙人口的歌曲。圖／高雄社教館提...
民歌手施孝榮演唱「歸人沙城」、「拜訪春天」等多首膾炙人口的歌曲。圖／高雄社教館提供
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腦性麻痺中油演唱會
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