親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

為一顆香甜脆的芭樂 新加坡遊客直飛高雄農村

2019-08-10 16:27聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市農業局在8月初到新加坡參加國際旅展，團隊剛回到工作崗位，今天就迎接從新加坡直飛高雄，由Steven Lin帶隊的一行18人，深入高雄農村，體驗一日農夫的精采，品嘗香甜脆的芭樂。

今天一早，當Steven Lin進到旗山草生栽植的芭樂果園，一口咬下園主先為大家切好的芭樂，直說，就是這個好味道。一行人除了高興的吃芭樂，採芭樂，還添購一大箱，放在遊覽車上，準備接下來的幾天，要時時享受這香甜脆的芭樂好滋味。

由高雄農業局安排的一日農夫旅遊行程，還到「佛陀紀念館」，肅穆氣氛與莊嚴大佛的相互呼應，讓大家在享受旅遊的歡樂氣氛外，同時體驗心靈沉澱的平靜。

中午，觀光客品嘗農家菜風味餐，有薑黃飯、冬瓜滷肉、鳳梨木耳、還有融合旗山在地水果的炸香蕉等特色菜肴，讓Steven Lin一行人讚不絕口，紛紛表示這是來台最令人難忘的體驗遊程。

高雄一日農夫團隊相當重視新加坡的農遊市場，因為語言溝通無礙，再加上民族性及文化背景相近，使得社區人力，在接待遊客，及經營後續服務的工作得心應手。

高雄市政府農業局吳芳銘局長表示：新加坡跟高雄，在經濟、文化及觀光等方面，一直有密切往來，這些年，「高雄一日農夫」積極參加新國的旅展、旅遊推介會，甚至主動拜會許多相關的公司團體，尋求異業結盟的機會，像曾兄弟旅行社、NTUC超市等等，都相繼成為「高雄一日農夫」的合作夥伴，結合自然生態與文化體驗的農村旅遊，對當地居民有高度吸引力，尤其高雄有許多香甜的水果，長年進駐新加坡超市，為高雄農民爭取更大的市場。

由高雄農業局安排的一日農夫旅遊行程，還到「佛陀紀念館」，肅穆氣氛與莊嚴大佛的相互...
由高雄農業局安排的一日農夫旅遊行程，還到「佛陀紀念館」，肅穆氣氛與莊嚴大佛的相互呼應，讓大家在享受旅遊的歡樂氣氛外，同時體驗心靈沉澱的平靜。圖／高雄市農業局提供
分享
由Steven Lin（右二）帶隊的一行18人，深入高雄農村，體驗一日農夫的精彩...
由Steven Lin（右二）帶隊的一行18人，深入高雄農村，體驗一日農夫的精彩，品嘗香甜脆的芭樂。圖／高雄市農業局提供
分享
高雄一日農夫團隊相當重視新加坡的農遊市場，因為語言溝通無礙，再加上民族性及文化背...
高雄一日農夫團隊相當重視新加坡的農遊市場，因為語言溝通無礙，再加上民族性及文化背景相近，使得社區人力，在接待遊客，及經營後續服務的工作得心應手。圖／高雄市農業局提供
分享

新加坡旅展
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

金門大橋五墩主橋基樁 全數完成

2019-08-10 16:25

高雄科技取締超速 預訂11月執法

2019-08-10 13:07

金門連日爆高溫台電機組傳故障 恐分區停電

2019-08-10 12:36

來高雄就是要粧美美！高雄10大化粧品伴手禮網路票選

2019-08-10 12:04

中颱利奇馬遠離 高雄刮8級強陣風 路樹不敵強風傾倒

2019-08-10 12:03

金管處邀祖孫3代齊步走 漫步中山林健康又溫馨

2019-08-10 11:42

高雄深夜颳強風 鳳山鷹架倒塌幸無傷亡

2019-08-10 11:22

高雄桃源間歇大雨土石流警戒 零星落石急排除

2019-08-10 08:53

熱門文章

小林村國賠案裁判費 韓國瑜婉謝捐助要個人負責解決

2019-08-09 18:20

李佳芬農舍屋外新設警衛亭 雲縣府：改善期滿仍要拆

2019-08-09 17:51

超跑給員工開、月薪50K起跳 老闆：待員工要像家人

2019-08-09 19:52

影／睽違2年 石門水庫溢洪道「洩洪」聲勢磅礡

2019-08-09 18:47

彰化敬老禮金沒了？王惠美：只是排富 不要債留子孫

2019-08-09 20:22

8億蓋台南新化果菜市場 攤商：金雞母冷藏庫卻委外？

2019-08-10 11:41

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top