為一顆香甜脆的芭樂 新加坡遊客直飛高雄農村

2019-08-10 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市農業局在8月初到新加坡參加國際旅展，團隊剛回到工作崗位，今天就迎接從新加坡直飛高雄，由Steven Lin帶隊的一行18人，深入高雄農村，體驗一日農夫的精采，品嘗香甜脆的芭樂。

今天一早，當Steven Lin進到旗山草生栽植的芭樂果園，一口咬下園主先為大家切好的芭樂，直說，就是這個好味道。一行人除了高興的吃芭樂，採芭樂，還添購一大箱，放在遊覽車上，準備接下來的幾天，要時時享受這香甜脆的芭樂好滋味。

由高雄農業局安排的一日農夫旅遊行程，還到「佛陀紀念館」，肅穆氣氛與莊嚴大佛的相互呼應，讓大家在享受旅遊的歡樂氣氛外，同時體驗心靈沉澱的平靜。

中午，觀光客品嘗農家菜風味餐，有薑黃飯、冬瓜滷肉、鳳梨木耳、還有融合旗山在地水果的炸香蕉等特色菜肴，讓Steven Lin一行人讚不絕口，紛紛表示這是來台最令人難忘的體驗遊程。

高雄一日農夫團隊相當重視新加坡的農遊市場，因為語言溝通無礙，再加上民族性及文化背景相近，使得社區人力，在接待遊客，及經營後續服務的工作得心應手。