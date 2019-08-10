復育黑翅鳶滅鼠護稻 台中霧峰黑翅鳶米今發表

2019-08-10 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



繼屏東的護鷹紅豆後，台中市霧峰區農會從4年前推廣友善耕作益全香米不用化肥、農藥和除草劑，從最早的5甲地到現在的50甲地，田裡架設棲架等復育，如今二級保育類的黑翅鳶也回到田裡滅鼠護稻，霧峰區農會今天發表友善耕作種「黑翅鳶米」，並捐贈黑翅鳶米給台灣野鳥協會及屏科大野保所鳥類生態研究室，現場還舉辦友善耕作市集，分享喜悅。

霧峰區農會總幹事黃景建說，霧峰區農會從4年前推行自然農法耕作，在土地復育上實屬不易，克服雜草、蟲害、鼠害等問題，期間與水保局台中分局、屏科大野保所鳥類生態研究室依猛禽習性在空曠田野間豎起棲架，成功吸引黑翅鳶到來，短短幾年內，白鷺鷥、黃頭鷺、紅冠水雞、田蛙等自然生態回來了。

黃景建指出，霧峰區農會保價收購農民以自然農法耕作的益全香米，除了今天發表的「黑翅鳶米」在霧峰區農會販售，上個月在全聯上市有以霧峰區農會「草本益全香米」，包裝上也畫有黑翅鳶。

水保局台中分局農村營造課長翁志成說，黑翅鳶自2001年在台灣出現紀錄後，近年已成為臺灣平原普遍分布的猛禽，並且屬於二級保育類物種，還會空中定點振翅（懸停）尋找田間獵物，主食為田鼠，是鼠害防治好幫手。