復育黑翅鳶滅鼠護稻 台中霧峰黑翅鳶米今發表
繼屏東的護鷹紅豆後，台中市霧峰區農會從4年前推廣友善耕作益全香米不用化肥、農藥和除草劑，從最早的5甲地到現在的50甲地，田裡架設棲架等復育，如今二級保育類的黑翅鳶也回到田裡滅鼠護稻，霧峰區農會今天發表友善耕作種「黑翅鳶米」，並捐贈黑翅鳶米給台灣野鳥協會及屏科大野保所鳥類生態研究室，現場還舉辦友善耕作市集，分享喜悅。
霧峰區農會總幹事黃景建說，霧峰區農會從4年前推行自然農法耕作，在土地復育上實屬不易，克服雜草、蟲害、鼠害等問題，期間與水保局台中分局、屏科大野保所鳥類生態研究室依猛禽習性在空曠田野間豎起棲架，成功吸引黑翅鳶到來，短短幾年內，白鷺鷥、黃頭鷺、紅冠水雞、田蛙等自然生態回來了。
黃景建指出，霧峰區農會保價收購農民以自然農法耕作的益全香米，除了今天發表的「黑翅鳶米」在霧峰區農會販售，上個月在全聯上市有以霧峰區農會「草本益全香米」，包裝上也畫有黑翅鳶。
水保局台中分局農村營造課長翁志成說，黑翅鳶自2001年在台灣出現紀錄後，近年已成為臺灣平原普遍分布的猛禽，並且屬於二級保育類物種，還會空中定點振翅（懸停）尋找田間獵物，主食為田鼠，是鼠害防治好幫手。
翁志成指出，水保局3年來投入霧峰區五福社區舉友善稻田人工棲架，從最早的棲地調查，去年在屏東科大野生動物保育研究所鳥類生態研究室研究助理林惠珊、黃子倫協助舉辦鳥類棲架課程，並在去年一期稻栽植期間架設5組6公尺高鳥類棲架，成功吸引黑翅鳶停駐，消滅田間危害的鼠類，黑翅鳶平均一天可以抓9隻老鼠，目前五福社區有一對黑翅鳶護稻，一個月約有滅鼠近600隻。
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