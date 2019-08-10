2019兩岸城市教育論壇 兩岸產學研代表跨域對話

2019-08-10 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



「2019兩岸城市教育論壇」今天在科工館舉行。記者徐如宜／攝影 分享 facebook

高雄市教育局今天在科學工藝博物館舉行「2019兩岸城市教育論壇」，聚集兩岸教育界學者、專家與業者，共同探索分享「創客」應用在科學、科技、工程、藝術與數學創新教育。高雄市教育局長吳榕峯呼籲科技素養從小培養，讓孩子能提早面對未來問題，也鼓勵結合在地科技產業發展，提升台灣國際競爭力，給孩子一個不一樣的未來。

主辦單位邀請對岸大疆創新教育產品研發負責人周谷越，專題講述「人工智慧時代，大疆攜首款教育機器人邁出STEM教育第一步」；童心制物Makeblock市場部總監白晨，以「授人以漁，讓孩子享受跨學科創造的樂趣」為題，分享Maker運用創新教育的成果。鳳山高中教師謝曜隆以「關於邊做邊想這件事」、左營區勝利國小主任林宗正「勝利智造，雄心創價」為題，探討教育創新理念與成果。

中華海峽兩岸教育聯合會榮譽理事長吳清基、教育部常務次長林騰蛟、科工館長陳訓祥與高雄市教育局長吳榕峯，為兩岸城市教育論壇致詞。除了四場專題講座，並就「體制內外共創，STEAM新素養」舉行兩岸城市教育座談，由師範大學科技應用與人力資源發展學系主任張玉山擔任主持人，與談人有中華海峽兩岸教育聯合會會長伍必中、勝典科技公司總裁喬培偉等。

吳榕峯表示，高雄市創客教育以「動手做•實現夢想」為理念，並蘊含STEAM 創新教育精神，營造校園Maker氛圍，藉由建立創意自造FabLab聯盟、自造教育與科技中心、全國第1所新興科技區域推廣中心等Maker基地，培育翻轉教育Maker師資高手，發展區域特色課程建立共享共學機制，扎根校園培育「人文心、世界觀、創造力」科技人才。

高雄市加速兩岸城市交流，增加與大陸城市交流契機，包括共同舉辦城市論壇、搭建平台，探索與各地城市合作與交流機會。論壇特別邀請到多位兩岸專家學者及各級學校及創客領域重要推手們，透過論壇交流進行創客跨界及跨域對話。下午沙龍分享「體制內外共創，STEAM 新素養」主題，邀請兩岸產、學、研代表與在場貴賓交流，希望將創客能量從校園擴散至各個角落，並帶給社會重要的影響力。