可樂瓶愛心 老奶奶復健投硬幣捐家扶

2019-08-10 14:00 中央社 屏東縣10日電



屏東家扶中心日前收到1瓶裝滿1元硬幣的600ml可樂瓶，是一名患有帕金森氏症的黃媽媽的女兒捐贈。屏東家扶表示，女兒以投硬幣讓媽媽做復健，並將這筆錢捐給家扶兒少基金。

「1個可樂瓶可以存多少1元硬幣呢？」屏東家扶在粉絲頁這麼寫著。家扶表示，黃媽媽患有帕金森氏症，女兒為了幫媽媽復健，原本每天讓她在撲滿投下1元硬幣，但是1年前媽媽已經沒有力氣將硬幣投入撲滿的扁洞，女兒換成可樂瓶讓媽媽持續投幣。

中央社記者訪問到這名細心照顧媽媽的女兒，她表示，82歲的媽媽10年前診斷出罹患帕金森氏症，她以投硬幣進撲滿訓練媽媽手指靈活度，存滿撲滿就將錢捐給屏東家扶作為兒童少年保護基金。

女兒說，媽媽每天都會盼望著存撲滿的復健運動，1年前已經無法辨認幣值，肌力也減弱，沒辦法對準撲滿的扁洞投錢，只能直接拿1元放到她手裡，讓她放入可樂瓶。

黃媽媽用了1年時間，把可樂瓶投滿了，女兒問她重量有多少？黃媽媽說有10公斤；女兒說，其實總重是2.5公斤，共有809枚1元硬幣，不過「愛心無重量」。

黃媽媽的女兒日前把可樂瓶硬幣捐給屏東家扶的兒保基金，她表示，老人化的社會，其實老人和小朋友可以互相幫助，老人雖然走向黃昏，即便像她媽媽一樣臥床，也可以藉由復健的投硬幣，為弱勢小朋友盡一份心力。