金門連日爆高溫台電機組傳故障 恐分區停電

2019-08-10 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門連日來屢創高溫，用電量也滿載，台電金門營業處塔山電廠在今天上午11時許表示，疑似增壓機故障，將緊急停機檢修，可能從今日12點起將採「緊急分區輪流停電」，消息一出，馬上引起民眾「唉唉叫」，大呼這麼熱的天氣，沒電可能會熱死人；好在經過檢修，目前故障已排除，台電呼籲請用戶節約用電，萬一有發電不足時，仍依原計畫進行分區輪流停電。

塔山電廠在今日中午發出緊急新聞稿表示，塔山發電廠一號機組今日疑似增壓機故障，緊急停機檢修，若無法及時檢修完成，備載容量將不足，將會請金酒、昇恆昌及台開等大用戶從下午起，配合自行發電。

金門塔山電廠廠長陳文寬表示，近日金門地區天氣炎熱，用電量居高不下，呼籲用戶節約用電，以減少緊急分區輪流停電之機會。而稍早傳出增壓機故障，經過緊急檢修後判斷，非增壓機故障，初步檢修結果為進氣風道人孔蓋O環被衝破，造成進氣不足，目前正在低載運轉觀察中，以排氣溫度不超過500℃為原則，將再利用離峰時間檢修。

陳文寬也提到，連日高溫，用電量大增，目前仍保持彈性，持續運轉中，他也呼籲用戶節約用電，萬一有發電不足時，仍依原計畫進行分區輪流停電，以確保大金門地區供電安全。