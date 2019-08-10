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來高雄就是要粧美美！高雄10大化粧品伴手禮網路票選

2019-08-10 12:04聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市衛生局首創以美麗產業的化妝品伴手禮網路票選活動，今天邀參賽代表在高雄捷運美麗島站光之穹頂大廳展出，還提供豐富獎品及免費試用品。票選時間為8月10日至18日，請民眾上官網選出最具代表高雄的特色化妝品伴手禮https://2019cosmetic.yocan.com.tw/index.php?openExternalBrowser=1。

高雄市副市長洪東煒主持今天票選啟動，這次入圍化妝品伴手禮的製造廠，需通過化妝品GMP或ISO22716認證，且需檢附重金屬、微生物及塑化劑等檢驗證明，才能進入後續的專家評選（占80%）及網路票選（占20%）。參賽廠商實力都相當堅強，並在活動中嚴選出最能代表高雄最具潛力化妝品伴手禮，做為業界表率；未來期望高雄特色化妝品伴手禮可以代表高雄美麗產業，開創國際美麗新商機。

各家參賽代表今天到現場展示優質產品，有的運用在地水果酵素，有的包裝則使用高雄在地意象及環保素材，並透過正確產品標示及廣告，讓民眾體驗高品質及富創意化妝品伴手禮。請民眾選出心目中最看好的產品，讓來到高雄的遊客在飽覽優美景致之餘，也能帶回屬於高雄特色的化妝品伴手禮。

衛生局表示，今年7月1日起已實行「化妝品衛生安全管理法」，許多民眾及廠商在網路會有銷售行為並有可能違反化妝品虛偽誇大的標示、廣告規定，罰鍰金額已提高至新台幣4萬至20萬元；廣告宣稱醫療效則處新台幣60萬至500萬元罰鍰，罰金大幅提高，呼籲民眾及廠商不要誤觸地雷而受罰。

高雄市衛生局首創以美麗產業的化粧品伴手禮網路票選活動，副市長洪東煒（中)及來賓主...
高雄市衛生局首創以美麗產業的化粧品伴手禮網路票選活動，副市長洪東煒（中)及來賓主持揭幕。記者徐如宜／攝影
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高雄市衛生局首創以美麗產業的化粧品伴手禮網路票選活動，邀參賽代表在美麗島站光之穹...
高雄市衛生局首創以美麗產業的化粧品伴手禮網路票選活動，邀參賽代表在美麗島站光之穹頂大廳展出，吸引許多愛美族。記者徐如宜／攝影
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高雄市衛生局首創以美麗產業的化粧品伴手禮網路票選活動，邀參賽代表在美麗島站光之穹...
高雄市衛生局首創以美麗產業的化粧品伴手禮網路票選活動，邀參賽代表在美麗島站光之穹頂大廳展出，吸引許多愛美族。記者徐如宜／攝影
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