中颱利奇馬遠離 高雄刮8級強陣風 路樹不敵強風傾倒

2019-08-10 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



利奇馬颱風雖遠離，但高雄市昨入夜後漸漸颳起8級強陣風，左營區明誠二路更傳出有路樹傾倒災情。記者賴郁薇／翻攝 分享 facebook

中颱利奇馬侵襲北台灣，雖昨晚8時30分已解除陸上警報，暴風圈也持續向北偏移，但受其外圍環流影響，中央氣象局提醒南台灣高、屏等地區嚴防豪大雨。高雄市昨入夜後漸漸颳起8級強陣風，左營更在今凌晨1時許傳出路樹傾倒災情，數尺高大樹禁不住強風，直接倒在明誠二路機慢車道，險些影響人車通行安全。

據中央氣象局風力觀測站數據顯示，高雄市昨在湖內、梓官、左營、鳳山、苓雅等地都刮起8級強風，彌陀地區甚至發生9級陣風。左營分局新莊派出所今深夜凌晨就獲報，明誠二路有路樹不堪強風傾倒，擔心來往車輛受深夜風雨影響、視線不清，可能發生行車危險，隨即派員到場拉起封鎖線，並管制人車、疏導改道，同時通報相關單位到場處理。

但警方仍擔心機慢車駕駛不小心撞上傾倒路樹，於是員警在熱心民眾協助下，先將倒樹移到路旁，迅速在30分鐘內恢復車輛通行。

中央氣象局昨表示，颱風外圍環流可能造成南台灣今有可能發生局部豪大雨，提醒高雄、屏東地區及苗栗、花蓮、台東山區山區請慎防坍方、落石、土石流；而據最新風力觀測數據可見，高雄市多處仍有發生6、7級陣風。警方呼籲民眾，風雨中行車應減速慢行，避免發生危險。