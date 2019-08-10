金管處邀祖孫3代齊步走 漫步中山林健康又溫馨

2019-08-10 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



「三代同堂漫步中山林」活動，大小朋友漫步中山林的森林步道，相當愜意。記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook

金門國家公園今天舉辦1場很溫馨的活動「三代同堂漫步中山林」活動，邀請三代家庭一同出遊，共有60戶、300多人報名參加，其中最年長的參加者是今年93歲的許金印阿公，大家一起完成長達4公里的健走挑戰，儘管氣溫炎熱，但在森林步道內健走，大小朋友都覺得暢快淋漓，相當健康。

「阿公，走快點」、「乖孫ㄟ，不要跑」…金門國家公園今天辦三代同堂漫步中山林活動，一早現場就相當熱鬧，金管處長曾偉宏、副處長蘇承基都早早到場跟著帶暖身操，也跟現場的長輩互動問好。

曾偉宏表示，希望透過這次活動，讓三代同堂的民眾同遊國家公園漫步中山林，迎向陽光、擁抱大自然，愛上國家公園，同時增進三代親子互動相處時光，增進親子互動相處時光。

金管處也說，此次活動內容除了時下正夯的健走運動之外，還設計多樣的闖關活動，讓三代大手牽小手一起手腦並用動起來，闖關遊戲趣味無窮，活動好康多多。現場金管處還給完賽的三代家庭，發送限量太陽鳥餐墊及關卡挑戰立拍大合照，讓參加家庭都超開心。

此次最年長的參加者許金印阿公說，這是他第一次跟子孫來參加，相當開心，但天氣很熱，他走了一段路，孩子就趕緊叫他歇息，但覺得活動相當健康有意義。