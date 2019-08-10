基進黨陳柏惟台中選立委 辦惜別晚會

2019-08-10 12:02 中央社 高雄10日電



台灣基進發言人陳柏惟宣布投入台中第二選區立委選舉。他今晚將舉行「高雄你聽我說」惜別晚會。他說，離開家鄉「說沒有不捨是騙人的」，但相信鄉親一定會支持他的決定。

惜別晚會今晚7時在高雄鳳山五甲龍成宮舉行。陳柏惟表示，這場活動是「給高雄的一封情書」，最大意義就是要向高雄的支持者給予最深的答謝，感謝他們一路支持至今，不論身處何處，他都以身為高雄人、台灣魂為榮。

陳柏惟說，高雄是他成長、求學、工作再到投入政治的起家厝，離開家鄉「說沒有不捨是騙人的」，但相信只要是為了台灣這片土地好，鄉親一定會支持他的決定。

陳柏惟強調，「護台防中」是2020大選所有台灣人民最重大的任務，因此台灣基進和民進黨合作投入立委選戰，攜手朝「台上中下」的目標挺進。自己「將用一張台灣牌換下一張中國牌」。

晚會預計台灣基進黨主席陳奕齊、行政院副院長陳其邁、民進黨立委劉世芳、邱議瑩、李昆澤、林靜儀、許智傑、賴瑞隆、趙天麟、無黨籍立委林昶佐、時代力量立委洪慈庸、前高雄文化局長尹立，以及台北市議員「呱吉」邱威傑、台中市議員陳世凱、高雄市高閔琳、林智鴻、黃捷都將出席。

台中市二選區包括沙鹿、烏日、大肚、龍井、霧峰、大里，陳柏惟這次將挑戰國民黨的顏寬恆。顏寬恆2016立委選舉接棒父親顏清標（無黨團結聯盟），最終以9萬3495票、46.65%，以5899票差距擊敗民進黨台中市議員出身的陳世凱。