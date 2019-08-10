智慧建築長怎樣？衣櫥可避難 浴缸長者輕鬆泡

2019-08-10 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



8月8日剛發生芮氏規模6、全台有感的地震。高雄舊有建物多，人口老化，未來建築智慧化，可以讓民眾住得更安心安全，高雄巿工務局在市府四維行政中心一樓規畫智慧住宅展示區，展示地震時可供躲避的避難衣櫥，還有長輩可輕鬆踏進的「走入式浴缸」等智慧設施，提供市民了解智慧綠色建築，讓生活更便利。

高雄市工務局說，四維行政中心一樓規畫的「智慧住宅南部展示區」，展示許多平價的智慧建築設備，能協助居民營造安全、舒適生活空間，讓民眾的生活更方便、更有尊嚴。

智慧住宅南部展示區模擬居家空間，設置參觀入口、玄關、客廳、健身區、主臥室、廚房及浴室等8個分區，結合各項台灣製造的智慧化設備系統，創造「安全、舒適、防災」的生活空間。其中防災運用的避難衣櫃設計更是一絕，可讓家人多一分保障。

高雄市工務局表示，當地震來臨時，萬一房子遭襲擊而倒塌，避難衣櫃提供避難空間，有效降低人員傷亡，且可以延長待援時間。

避難衣櫥採內襯8片式（含內門板）組裝的強化鋼結構，將傳統的逃難空間設計為櫥櫃內襯，內部放置救難包（平時可預備瓶裝水、乾糧、常備藥品），在地震防災時就是逃生避難空間，平時可正常發揮櫥櫃功能，增加空間利用率，維持室內裝潢的整體風格。

衛浴空間內也可以大改造，考量高齡長輩步態不穩及平衡感問題，引進「走入式浴缸」，浴缸外側有如門板的設計，拉開就能輕鬆走入浴缸，不需要舉起單腳跨入，避免長輩重心不穩容易摔倒的問題，顛覆以往浴缸的使用方式。