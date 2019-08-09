「如果我意外獲得200萬」 他用3點提醒年輕人金錢觀

2019-08-09 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



「當您意外獲得統一發票200萬元會如何處理？」北台南家扶今在扶幼館舉辦扶助青年體驗生命成長營開幕儀式，首開場即測試期了解學員的金錢價值觀，投入家扶義工服務近33年的楊宗憲，以其專業與家扶青年交流重要的理財金錢觀，如何辨識「想要」、「需要」、「必要」，不要讓資產成為負債。

北台南家扶之友會楊宗憲，30餘年來協助家扶辦理營會活動逾百場，長期與家扶孩子接觸的他，看到弱勢兒少對金錢觀常有二極想法，或因需求未被重視，當握有「錢」時常易淪入「需要」的陷阱，要不就因對「錢」缺乏安全感，省吃儉用完全儲蓄，課程中他帶領青年們重新認識錢要如何用才具有價值，也幫助青年們學習「單利VS複利」「資產VS負債」的概念

就讀嘉南藥理科技大學社工系二年級的沈天福從小就與阿嬤相依為命，除了經濟的不足外，也常因無法獲得學習資源而感到挫折，他分享看到同學高高興興去參加活動時都十分羡慕，有時阿嬤不忍心，努力攢錢讓他參加，他心理卻開心但又心疼阿嬤的辛苦，也常有自卑的想法。

在家扶介入幫助後，除家中獲得經濟補助外，也有許多不用繳錢參加活動的機會，剛開始只是覺得好好玩，但看到義工及社工的辛苦付出，阿嬤也常說要做個懂得感恩的孩子，他開始從「當小孩」接受扶助，學習當「大哥姐義工」，盡己之力幫助別人，並以自己的成長歷程激勵他人，期能用自己實際體會到的「生命影響生命」，讓愛不斷延續。