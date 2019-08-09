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佛光山大藏經系列活動開幕 警車護送珍貴經典參展

2019-08-09 18:33聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

佛光山首次舉辦佛教大藏經系列活動，今日在佛陀紀念館舉辦盛大開幕式。佛光山表示，國家圖書館首度將典藏大藏經對外借展，出動警車南送高雄參展，機會十分難得。

大藏經為佛教經典的總集，簡稱為藏經。佛光山舉辦「穿越時空‧法寶再現」大藏經系列活動，即日起至11月17日。活動涵蓋「佛經寫本與刻本特展」、「大藏經通俗講座」、「佛教藏經國際學術研討會」，透過講座與展覽，讓佛教大藏經能夠走入大眾生活，讓社會大眾對佛教文化有進一步認識。

今天上午，佛陀紀念館大覺堂舉辦開幕式，佛光山心培和尚負責主持，信眾代表手捧藏經供奉在佛前，心培帶領大眾恭讀星雲大師「為世界和平祈願文」。

活動總指導慈惠法師表示，此次主題是佛教藏經，在「佛經寫本與刻本特展」中，國家圖書館首度將大藏經對外借展，經典珍貴萬分，申請警車護送至佛光山。此外，全世界第一本雙色套印佛經、藏在雷峰塔下千年以上的宋朝佛經、數量稀少的金代版本佛經、17世紀藏文貝葉經，以及佛光山地宮的南北朝敦煌古寫經書等珍貴典籍，全在特展內現身。

國家圖書館館長曾淑賢表示，館內珍藏佛教經典，保存多年首度外借，希望透過復刻、數位與文創等方式讓更多人認識珍貴文化；來到佛光山，看到大家急切又細心觀看時內心感動，唯有與人互動能讓經典活起來。

「穿越時空‧法寶再現」大藏經系列活動今天在佛陀紀念館盛大開幕。圖／佛光山提供
「穿越時空‧法寶再現」大藏經系列活動今天在佛陀紀念館盛大開幕。圖／佛光山提供
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佛光山「穿越時空‧法寶再現」大藏經系列活動今天開幕，信眾代表手捧藏經參與活動。圖...
佛光山「穿越時空‧法寶再現」大藏經系列活動今天開幕，信眾代表手捧藏經參與活動。圖／佛光山提供
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佛光山佛教圖書館
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