參訪訪永齡農場 馬英九見證風災重建成果

2019-08-09 16:47 中央社 高雄9日電



莫拉克風災10週年，高雄市杉林區永齡農場10年來前進災區，陪伴受災戶在當地打造有機農場，結合科技協助產銷，照顧災民生計，前總統馬英九今天參訪農場，見證重建成果。

馬英九昨天分赴高雄小林村及杉林區等地參加莫拉克風災10週年相關活動，昨晚夜宿位於杉林區日光小林社區的小林村自救會長蔡松諭住處，一早出門晨跑並在小林小愛村用早餐，隨後由前行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會執行長陳振川陪同參觀永齡農場。永齡農場執行長白佩玉率農場員工熱情相迎。

馬英九聽取白佩玉簡報永齡農場結合AI、大數據、物流網等科技發展有機農業產銷運作成果，並在白佩玉導覽下參觀農場解說中心、溫室栽培區等，試吃農場火龍果與美濃瓜等出產；適逢颱風來襲，馬英九也關心農場的防颱措施。

白佩玉表示，馬英九肯定永齡農場以科技服務農業的成效，在農場停留約40分鐘後離去。

小林村被土石淹沒後，倖存居民陸續被分置3個永久村居住，包括五里埔小林社區、杉林大愛園區內的小林小愛村、杉林區日光小林社區。鴻海集團10年前配合災區重建，在杉林大愛園區旁50多公頃荒地開墾有機農場，大量聘請一旁永久屋住戶為員工，生產有機農作內外銷，兼顧災民生計及生態環境，未來將朝休閒農場方向經營。

另外，面對現場媒體追問參訪永齡農場是否以行動挺郭台銘，以及永齡基金會執行長劉宥彤暗喻國民黨總統參選人韓國瑜是「福委會主委想當CEO」的看法。馬英九未正面回應，他強調「我們現在最需要的是團結、包容，如果能做到的話，國民黨就能成功」。

蔡松諭事後接受媒體電話採訪表示，4月時就邀馬英九南下夜宿自己家，「他既然來了，農場就在旁邊不去反而會讓人覺得很奇怪，不應扯上政治」。馬昨晚與數名自救會成員在家小酌閒話家常，大家相談甚歡，有人還帶來30年的陳年金門高梁酒助興。